Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE

Autopsia trupului deshumat al fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost finalizată. Examinarea a durat mai bine de patru ore, timp în care au fost prelevate toate probele al căror rezultat va fi gata complet în două săptămâni.

Conform surselor Gândul, autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, a căror vechime putea fi de o lună de zile.

Externată pe semnătură de la Obregia

“Acest fapt ar putea fi coroborat cu data la care s-a prezentat cu stare de rău, lovitură la cap și confuzie la Spitalul Floreasca, unde a stat trei zile și medicii au considerat că este în beneficiul pacientului să fie transferată la Spitalul Obregia.

La Spitalul Obregia a fost pusă pe tratament, dar Marius Calotă, iubitul ei, a venit în fiecare zi cu scandal să fie externată.

Până la urmă, a fost externată pe semnătură, cu scandal, medicii solicitând paza pentru ca Marius Calotă, care era însoțit de o femeie (posibil Gina Tache de la Autoritatea pentru Cetățenie), să părăsească incinta unității”, au mai spus sursele noastre.

Legiștii care au efectuat autopsia urmează să analizeze toate actele medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu, adică rezultatele histopatologice și pe cele de la toxicologie, după ce acestea vor fi gata.

Documentele medicale nu au fost aduse până acum la INML de la Poliție. Abia după aceea, raportul medico-legal va fi întocmit și se va trimite procurorului de caz.

Rodica Stănoiu a fost examinată neurologic, în august 2025, la Spitalul Universitar

Gândul a mai aflat, în exclusivitate, că Rodica Stănoiu a fost internată și la începutul lunii august 2025, la Spitalul Universitar, unde a fost examinată inclusiv de un neurolog, care ar fi pus și un diagnostic cu privire la “degradarea neurologică” a acesteia. Și aceste documente vor ajunge curând la anchetator.

