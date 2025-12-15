Prima pagină » EXCLUSIV » Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE

Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE

Adina Anghelescu
15 dec. 2025, 16:43, EXCLUSIV
Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice - SURSE

Autopsia trupului deshumat al fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost finalizată. Examinarea a durat mai bine de patru ore, timp în care au fost prelevate toate probele al căror rezultat va fi gata complet în două săptămâni.

Conform surselor Gândul, autopsia nu a evidențiat leziuni de dată recentă, doar niște fracturi costale, care se închiseseră, a căror vechime putea fi de o lună de zile.

Externată pe semnătură de la Obregia

“Acest fapt ar putea fi coroborat cu data la care s-a prezentat cu stare de rău, lovitură la cap și confuzie la Spitalul Floreasca, unde a stat trei zile și medicii au considerat că este în beneficiul pacientului să fie transferată la Spitalul Obregia.

La Spitalul Obregia a fost pusă pe tratament, dar Marius Calotă, iubitul ei, a venit în fiecare zi cu scandal să fie externată.

Până la urmă, a fost externată pe semnătură, cu scandal, medicii solicitând paza pentru ca Marius Calotă, care era însoțit de o femeie (posibil Gina Tache de la Autoritatea pentru Cetățenie), să părăsească incinta unității”, au mai spus sursele noastre.

Legiștii care au efectuat autopsia urmează să analizeze toate actele medicale de la spitalele unde a fost internată Rodica Stănoiu, adică rezultatele histopatologice și pe cele de la toxicologie, după ce acestea vor fi gata.

Documentele medicale nu au fost aduse până acum la INML de la Poliție. Abia după aceea, raportul medico-legal va fi întocmit și se va trimite procurorului de caz.

Rodica Stănoiu a fost examinată neurologic, în august 2025, la Spitalul Universitar

Gândul a mai aflat, în exclusivitate, că Rodica Stănoiu a fost internată și la începutul lunii august 2025, la Spitalul Universitar, unde a fost examinată inclusiv de un neurolog, care ar fi pus și un diagnostic cu privire la “degradarea neurologică” a acesteia. Și aceste documente vor ajunge curând la anchetator.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
09:18
Situație fără precedent. Va înceta CNCD să funcționeze de la 1 ianuarie 2026? Surse Gândul: „O degradare a promovării și protejării drepturilor omului în România”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
05:00
Cum am ajuns să avem cel mai mic IQ din UE. Explicațiile unui psihoterapeut, pentru Gândul. Cum arată harta „inteligenței” europene
EXCLUSIV Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică
10:00, 14 Dec 2025
Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică
EXCLUSIV Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat”
05:00, 14 Dec 2025
Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat”
EXCLUSIV Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
10:45, 13 Dec 2025
Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
INEDIT IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii
10:29, 13 Dec 2025
IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Teoria atașamentului: De ce modul în care am fost iubiți în copilărie ne decide relațiile din prezent?
CONTROVERSĂ Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
17:01
Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
HOROSCOP Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
16:58
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
FLASH NEWS Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
16:34
Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
EXCLUSIV Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
16:25
Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
FLASH NEWS Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”
16:21
Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”

Cele mai noi