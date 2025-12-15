Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani

Adrian Țuțuianu a preluat oficial, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. Acesta a fost numit în funcție prin votul Parlamentului și, formal, a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

În cadrul mandatului său, fostul PSD-ist va avea în vedere, cu prioritate, să consolideze capacitatea instituțională a AEP, să îmbunătățească calitatea datelor electorale gestionate de AEP, clarficarea și standardizarea procedurilor electorale, dar și să întărească mecanismele de control privind finanțarea partidelor politice și a camerelor electrorale, înclsiv în mediul online.

Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP

”În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea Președintelui Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, 𝐝𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐓̦𝐮𝐭̦𝐮𝐢𝐚𝐧𝐮 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢, 𝟏𝟓 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟖 𝐚𝐧𝐢”

Adrian Țuțuianu a făcut primele declarații după ce a preluat, în mod oficial, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente: „Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcționeze ca un garant al corectitudinii și predictibilității proceselor electorale. Prioritățile mele sunt aplicarea riguroasă a legii și creșterea capacității instituției de a răspunde adecvat și cu responsabilitate așteptărilor legitime ale cetățenilor. Respectul pentru fiecare alegător și devotamentul față de principiile și regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetățenilor în instituția pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, potrivit comunicatului emis.

RECOMANDAREA AUTORULUI