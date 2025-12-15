Prima pagină » Actualitate » Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani

Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani

15 dec. 2025, 16:34, Actualitate
Adrian Țuțuianu a preluat oficial, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente pentru o perioadă de 8 ani. Acesta a fost numit în funcție prin votul Parlamentului și, formal, a demisionat din PSD, pentru că șeful AEP nu poate fi membru de partid. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

În cadrul mandatului său, fostul PSD-ist va avea în vedere, cu prioritate, să consolideze capacitatea instituțională a AEP, să îmbunătățească calitatea datelor electorale gestionate de AEP, clarficarea și standardizarea procedurilor electorale, dar și să întărească mecanismele de control privind finanțarea partidelor politice și a camerelor electrorale, înclsiv în mediul online.

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea Președintelui Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, 𝐝𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐓̦𝐮𝐭̦𝐮𝐢𝐚𝐧𝐮 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢, 𝟏𝟓 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟖 𝐚𝐧𝐢”

Adrian Țuțuianu a făcut primele declarații după ce a preluat, în mod oficial, mandatul de președinte al Autorității Electorale Permanente: „Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcționeze ca un garant al corectitudinii și predictibilității proceselor electorale. Prioritățile mele sunt aplicarea riguroasă a legii și creșterea capacității instituției de a răspunde adecvat și cu responsabilitate așteptărilor legitime ale cetățenilor. Respectul pentru fiecare alegător și devotamentul față de principiile și regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetățenilor în instituția pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, potrivit comunicatului emis.

