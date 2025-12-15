După USR, și PNL se implică direct în protestele pe justiție. Pensionarul special, judecătorul Daniela Mitrea Muntean, semnatara „listei revoltaților”, este și consilier județean PNL la CJ Suceava. E al doilea caz de implicare a PNL în proteste

După ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a apărut în spațiul public, controversele legate de „eroi”, personaje, fir narativ, așa zise dezvăluiri și semnatari ai protestului din Justiție nu au încetat.
Pe lista de semnături care susține protestul „armatei” Rezist și USR contra Justiției, sunt nu numai pensionari speciali sau magistrați controversați, ci și personaje contectate direct la mediul politic.
Gândul prezintă azi în exclusivitate cazul „judecătorului pensionar special – devenit politician – și protestatar de serviciu”. Este vorba de Daniela Mitrean Muntean: fostul magistrat semnează lista „revoltaților” în timp ce este și consilier județean al PNL la Consiliul Județean Suceava.
Dar lista semnatarilor controversați este completată și de judecătoarea pensionară Daniela Mitrea Muntean, actualmente membru al Partidului Național Liberal.
Din dubla calitate de magistrat pensionar și actual politician, Daniela Mitrea Muntean susține protestele #rezist și USR pentru așa-zisa „reformare a Justiției”.
Pe lista semnatarilor, Daniela Mitrean Muntean apare trecută la poziția 476.
După ce a ieșit la pensie, Daniela Mitrea Muntean a trecut cu arme și bagaje în „tabăra PNL” și este consilier județean la CJ Suceava.
Daniela Mitrea Muntean – susținătoare a protestelor #rezist – a fost judecător timp de 25 de ani, iar acum este și avocat, nu numai consilier județean.
Această propunere i s-a părut fostei judecătoare, pur și simplu, neavenită, în contextul în care contestase și convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Suceava.
„Nici una dintre acestea nu sunt cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar ca să înlăture efecte ale unor calamități naturale. (…) Hotărârile judecătorești neexecutate sunt definitive din 2023 sau chiar mai de demult.
Nici una dintre UAT-urile pe care astăzi le-ați propus, prin motivele pe care le arată, nu sunt în extremă dificultate”, a declarat Daniela Mitrea Muntean, potrivit Monitorul de Suceava.
Fosta judecătoare – acum „activistă”, avocat și consilier județean – afirmă că primăriile care nu au bani pentru astfel de plăți „trebuie să se descurce; așa cum au produs să știe și să iasă din această situație”.
Potrivit declarației de avere pe care a depus-o în anul 2024, în calitate de consilier județean la Consiliul Județean Suceava, fosta judecătoare Daniela Mitrea Muntean, semnatară a petiției pentru „reformarea Justiției”, deține nu mai puțin de 9 terenuri:
La capitolul „case” și „spații comerciale”, fosta judecătoare Daniela Mitrean Muntean este foarte bine „așezată”.
În aceeași declarație de avere, fosta judecătoare a menționat că deține și 4 mașini.
Fosta judecătoare Daniela Mitrea Muntean deținea în conturi, potrivit declarației de avere din anul 2024, 2.256.000 lei – la Banca Transilvania – și 314.000 lei la Alpha Bank.
Dar Daniela Mitrea Muntean a câștigat bani și din chirii.
Soțul fostei judecătoare este pensionar MAI, are și el venituri din chirii și o pensie de 108.480 lei.
RECOMANDAREA AUTORULUI: