După USR, și PNL se implică direct în protestele pe justiție. Pensionarul special, judecătorul Daniela Mitrea Muntean, semnatara „listei revoltaților”, este și consilier județean PNL la CJ Suceava. E al doilea caz de implicare a PNL în proteste

15 dec. 2025, 14:48, Știri politice
După ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a apărut în spațiul public, controversele legate de „eroi”, personaje, fir narativ, așa zise dezvăluiri și semnatari ai protestului din Justiție nu au încetat.

Pe lista de semnături care susține protestul „armatei” Rezist și USR contra Justiției, sunt nu numai pensionari speciali sau magistrați controversați, ci și personaje contectate direct la mediul politic.

Gândul prezintă azi în exclusivitate cazul „judecătorului pensionar special – devenit politician – și protestatar de serviciu”. Este vorba de Daniela Mitrean Muntean: fostul magistrat semnează lista „revoltaților” în timp ce este și consilier județean al PNL  la Consiliul Județean Suceava.

  • Gândul a dezvăluit – toate detaliile AICI – că unul dintre judecătorii care a semnat petiția magistraților – Alin Bodnar – este soțul consilierei lui Ilie Bolojan.

Dar lista semnatarilor controversați este completată și de judecătoarea pensionară Daniela Mitrea Muntean, actualmente membru al Partidului Național Liberal.

Daniela Mitrea Muntean, dublă calitate, magistrat pensionar și politician liberal

Din dubla calitate de magistrat pensionar și actual politician, Daniela Mitrea Muntean susține protestele #rezist și USR pentru așa-zisa „reformare a Justiției”.

Pe lista semnatarilor, Daniela Mitrean Muntean apare trecută la poziția 476.

După ce a ieșit la pensie, Daniela Mitrea Muntean a trecut cu arme și bagaje în „tabăra PNL” și este consilier județean la CJ Suceava.

Daniela Mitrea Muntean: „Primăriile care nu au bani să se descurce”

Daniela Mitrea Muntean – susținătoare a protestelor #rezist – a fost judecător timp de 25 de ani, iar acum este și avocat, nu numai consilier județean.

  • La începutul lunii decembrie, Daniela Mitrea Muntean a ieșit în evidență în timpul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Suceava.
  • Pe ordinea de zi a fost un subiect „fierbinte”, respectiv alocarea a câte 100.000 de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Suceava către comunele Berchișești, Dumbrăveni, Izvoarele Sucevei și Ostra.

Această propunere i s-a părut fostei judecătoare, pur și simplu, neavenită, în contextul în care contestase și convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Suceava.

Nici una dintre acestea nu sunt cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar ca să înlăture efecte ale unor calamități naturale. (…) Hotărârile judecătorești neexecutate sunt definitive din 2023 sau chiar mai de demult.

  • Nu au fost executate, în mod nejustificat, de UAT-uri.
  • S-au acumulat penalități de întârziere pe care trebuie să le suporte acum fondul de rezervă, care sunt banii noștri, ai tuturor.
  • Sunt pagube produse bugetului public cu bună știință, fie prin refuzul respectării legii, fie prin neconformarea la hotărârile judecătorești definitive.

Nici una dintre UAT-urile pe care astăzi le-ați propus, prin motivele pe care le arată, nu sunt în extremă dificultate”, a declarat Daniela Mitrea Muntean, potrivit Monitorul de Suceava.

Fosta judecătoare – acum „activistă”, avocat și consilier județean – afirmă că primăriile care nu au bani pentru astfel de plăți „trebuie să se descurce; așa cum au produs să știe și să iasă din această situație”.

Daniela Mitrea Muntean, 9 terenuri, 2 case, 4 apartamente și 2 spații comerciale/producție

Potrivit declarației de avere pe care a depus-o în anul 2024, în calitate de consilier județean la Consiliul Județean Suceava, fosta judecătoare Daniela Mitrea Muntean, semnatară a petiției pentru „reformarea Justiției”, deține nu mai puțin de 9 terenuri:

  • 4 terenuri intravilane – 500 mp, 500 mp, 150 mp și 150 mp -, dobândite în anii 1999 și 2004, prin moștenire sau contract de vânzare-cumăpărare;
  • 1 teren forestier – 5.000 mp – moștenire;
  • 4 terenuri agricole, unul moștenit și 3 cumpărate în anii 2005, 2006 și 2016.

La capitolul „case” și „spații comerciale”, fosta judecătoare Daniela Mitrean Muntean este foarte bine „așezată”.

  • 2 case de locuit;
  • 4 apartamente;
  • 2 spații comerciale/producție.

În aceeași declarație de avere, fosta judecătoare a menționat că deține și 4 mașini.

  • Volkswagen Polo (an de fabricație 2009);
  • Volvo XC90 (an de fabricație 2008);
  • Honda (1981);
  • Dacia Pickup (2004)

Ce venituri are fosta judecătoare Muntean din pensia de magistrat, chirii și activități avocățești

Fosta judecătoare Daniela Mitrea Muntean deținea în conturi, potrivit declarației de avere din anul 2024, 2.256.000 lei – la Banca Transilvania – și 314.000 lei la Alpha Bank.

  • În ceea ce privește veniturile obținute, Daniela Mitrea Muntean a specificat în declarația de avere că primește o pensie de 271.333 lei.
  • Totodată, ca avocat, semnatara petiției pentru „reformarea Justiției”, a încasat, în anul 2024, 68.700 lei.

Dar Daniela Mitrea Muntean a câștigat bani și din chirii.

  • 3.575 lei;
  • 17.640 lei.

Soțul fostei judecătoare este pensionar MAI, are și el venituri din chirii și o pensie de 108.480 lei.

Cele mai noi