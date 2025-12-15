Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu dă testul moțiunii. Senatul dezbate și votează moțiunea împotriva ministrului Mediului

Diana Buzoianu dă testul moțiunii. Senatul dezbate și votează moțiunea împotriva ministrului Mediului

15 dec. 2025, 11:44, Știri politice
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. AUR a inițiat moțiunea denumită „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Depusă cu semnăturile a 39 de senatori ai opoziției, moțiunea vine după scandalul de la Barajul Paltinu, care a lăsat fără apă peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița.

AUR o acuză pe Diana Buzoianu de incapacitate și ignoranță față de vulnerabilitățile barajelor din România, în timp ce PSD, prin vocea liderului senatorilor Daniel Zamfir, a anunțat că votează moțiunea opoziției, ceea ce ar putea crea o ruptură în coaliție. Decizia PSD de a vota moţiunea de cenzură vine după ce, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu, însă acesta a refuzat.

Prin moțiune se cere demisia lui Buzoianu

Prin moțiune, se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi „ignorarea” situaţiei barajelor din România. Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii, susţinută de 39 de senatori.

Semnatarii o acuză pe Buzoianu de incompetenţă, „care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităţilor de învăţământ şi a instituţiilor publice”.

„Totul, din cauza incompetenţei ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe. (…) Aceşti cetăţeni vă cer, prin vocea noastră, să plecaţi din funcţia de ministru al Mediului pentru că aţi reuşit să vă arătaţi, la fel ca şi colegul dumneavoastră de la Apărare, maximul de incompetenţă”, se arată în moţiune.

Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”

Cu 100.000 de oameni fără apă și cu sistemul energetic în pericol, Diana Buzoianu dă vina pe „fake news”

