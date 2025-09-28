Prima pagină » Știri politice » Serviciile de informații franceze i-au cerut lui Pavel Durov să ELIMINE conturi de Telegram moldovenești / Reacția lui ELON MUSK

28 sept. 2025, 16:18, Știri politice
Pavel Durov a anunțat, în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova, că serviciile de informații franceze l-au contactat cu solicitarea de a elimina unele canale Telegram moldovenești. Echipa Telegram a refuzat să se conformeze, potrivit acestuia.

S-a întâmplat în urmă cu un an, când fondatorul Telegram era „blocat” la Paris, de autoritățile franceze.

„Acum aproximativ un an, în timp ce eram blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovenesc să cenzureze anumite canale Telegram înainte de alegerile prezidențiale din Moldova”, a scris Durov, pe canalul său.

„Serviciile de informații franceze vor spune lucruri bune judecătorului”

Durov, anchetat de autoritățile franceze, a spus că, în schimbul eliminării unor conturi, serviciile vor „spune lucruri bune” despre el judecătorului.

„După ce am analizat canalele semnalate de autoritățile franceze (și moldovenești), am identificat câteva care încălcau în mod clar regulile noastre și le-am eliminat. Intermediarul m-a informat apoi că, în schimbul acestei cooperări, serviciile de informații franceze vor „spune lucruri bune” despre mine judecătorului care ordonase arestarea mea în august anul trecut”.

Reamintim că Pavel Durov a fost arestat, în august 2024, în Franța sub acuzații penale legate de presupusa lipsă de moderare a conținutului pe platforma Telegram și refuzul de a coopera cu autoritățile, facilitând astfel răspândirea activităților infracționale.

„Arestarea unui CEO al unei platforme importante din cauza acțiunilor utilizatorilor săi nu a fost doar fără precedent – a fost și absurdă din punct de vedere legal și logic”, a scris Durov despre arestarea sa, un an mai târziu.

În mesajul din ziua votului, Durov a mărturisit că solicitarea serviciilor franceze era „inacceptabil”, și a explicat de ce.

Acest lucru era inacceptabil din mai multe puncte de vedere. Dacă agenția chiar se adresa judecătorului, aceasta constituia o încercare de a interveni în procesul judiciar. Dacă nu o făcea, ci doar pretindea că a făcut-o, atunci exploata situația mea juridică din Franța pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est – un model pe care l-am observat și în România.

Lista cu canale moldovenești „problematice”

La scurt timp după aceea, a povestit el, echipa Telegram a primit o a doua listă de așa-numite canale moldovenești „problematice”.

„Spre deosebire de prima, aproape toate aceste canale erau legitime și respectau pe deplin regulile noastre. Singura lor trăsătură comună era că exprimau poziții politice dezaprobate de guvernele francez și moldovenesc. Am refuzat să dăm curs acestei solicitări”.

Durov a încheiat postarea menționând că „Telegram este dedicat libertății de exprimare și nu va elimina conținut din motive politice”.

„Voi continua să demasc orice încercare de a face presiuni asupra Telegram pentru a cenzura platforma noastră”.

Reacția lui Elon Musk la dezvăluirile lui Durov: „Wow”. Miliardarul american a repostat mesajul fondatorului Telegram.

Episodul este tras la indigo cu evenimentul din mai 2025. În ziua turului doi al scrutinului prezidențial din România, Pavel Durov a postat un anunț asemănător.

„Un guvern vest-european (ghiciți care) a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare din România înaintea alegerilor prezidențiale de astăzi”.

Franța a respins categoric aceste acuzații.

„Acuzațiile care circulă despre o presupusă ingerință a Franței în scrutinul prezidențial din România sunt complet nefondate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, într-o postare publicată de Ambasada Franței la București.

