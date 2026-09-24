Un judecător din CSM râde de soluția lui Siegfried Mureșan pentru criza de personal din instanțe

Criza de personal din instanțe nu poate fi rezolvată doar prin menținerea magistraților în sistem până la vârsta de pensionare, susține Alin Ene, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii. Reacția sa vine după ce premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a argumentat că, dacă un magistrat va lucra 40 de ani, numărul magistraților din sistem ar putea ajunge aproape la dublu.

Magistratul critică soluția prezentată de premierul desemnat pentru problema deficitului de personal din instanțe, susținând că prelungirea perioadei în care magistrații rămân activi nu poate duce, în sine, la creșterea numărului de magistrați peste numărul de posturi existente.

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„Oare dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”

Ene compară situația din Justiție cu o parcare în care există mai multe locuri decât vehicule disponibile și susține că, pentru creșterea efectivă a capacității sistemului, este nevoie de extinderea „parcării”, nu doar de menținerea mai îndelungată în serviciu a celor existenți.

„Premierul desemnat al României a găsit soluția crizei de personal din instanțe:

„Când un magistrat va munci 40 de ani, vom avea un număr aproape dublu de magistrați în sistem”.

Ce voiam sa întreb: Oare dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor? Ca să știm cum facem.

Dacă nu ar fi de râs, ar fi de plâns”, scrie Alin Ene pe pagina sa de Facebook.

Magistratul demontează matematica absurdului din „calculele” lui Mureșan

Magistratul a comparat „soluția” premierului desemnat cu situația în care ai 10 locuri de parcare de microbuz, însă doar 8 microbuze disponibile. El a continuat această matematică a absurdului în demonstrația sa prin reducere la absurd a fracturii logice din calculele lui Mureșan.

„Constați că acestea nu mai fac față comenzilor, fiecare fiind nevoit să transporte zilnic de 4 ori mai mulți oameni decât locuri pe scaune. Și atunci apare soluția salvatoare – „Dacă folosim cele 8 microbuze cel puțin 40 de ani, vom avea 20 de microbuze în parcare!””, își continuă Alin Ene demonstrația.

„Aceeași logică elementară se aplică și în Justiție”

În continuarea argumentației, magistratul arată că, oricât ai ține microbuzele în serviciu, în parcarea cu 10 locuri nu vor încăpea mai mult de 10 microbuze.

„Dacă vrei 20, trebuie mai întâi să extinzi parcarea. Iar dacă vrei ca oamenii să circule în condiții civilizate, ai putea să le oferi alternative: metrou, biciclete, trotinete electrice. Și din când în când să schimbi microbuzele uzate cu unele mai noi.

Aceeași logică elementară se aplică și în Justiție. Poți să îi ții pe magistrați în sistem 40, 60 sau 80 de ani. Mai mulți magistrați activi decât posturile existente nu vei avea niciodată.

E adevărat că pensiile magistraților au fost dintotdeauna un bun subiect electoral, dar 1 + 1 va fi întotdeauna 2, pentru că aritmetica rămâne aceeași, indiferent de agenda politică”, transmite Alin Ene.

Soluția lui Mureșan pentru deficitul de personal în magistratură

Premierul desemnat a făcut aceste declarații miercuri, în contextul în care a fost întrebat concret despre deficitul de magistrați și termenele lungi din instanțe, Mureșan a găsit una dintre cauze în pensionarea timpurie a judecătorilor și procurorilor.

„În primul rând, faptul că magistrații s-au pensionat la 48 de ani… În loc ca ei să muncească 40 de ani, munceau 25”, a afirmat Mureșan.

El a mers mai departe și a susținut că prelungirea carierei magistraților ar putea aproape dubla efectivul existent în sistem.

„Când un magistrat va munci 40 de ani, vom avea un număr aproape dublu de magistrați în sistem”, a declarat premierul desemnat.