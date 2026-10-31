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Jumătate dintre români consideră că PNL a greșit când a votat Guvernul Niculescu. PSD crește în intențiile de vot, iar liberalii pierd teren

Jumătate dintre români consideră că PNL a greșit când a votat Guvernul Niculescu. PSD crește în intențiile de vot, iar liberalii pierd teren
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Cel mai recent sondaj Avangarde arată că românii sunt nemulțumiți de direcția în care merge țara și privesc cu rezerve deciziile politice. Jumătate dintre respondenți consideră că PNL a greșit atunci când a votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, deși anunțase că va rămâne în opoziție. Cercetarea indică și schimbări în intențiile de vot: PSD câștigă trei puncte procentuale, în timp ce PNL pierde un punct față de luna septembrie.

Doar 29% dintre respondenți consideră că liberalii au procedat corect

Sondajul a fost realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 21-26 octombrie, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, la aproximativ două săptămâni de la învestirea Cabinetului Luca Niculescu, care a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

50% dintre respondenți consideră că PNL a procedat greșit atunci când a votat Guvernul Niculescu. Doar 29% dintre cei chestionați sunt de părere că liberalii au procedat corect, în timp ce 21% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Aproape 80% dintre români susțin că țara merge într-o direcție greșită

Românii nu au prea multă încredere nici în direcția în care se îndreaptă țara. 78% dintre participanții la studiu spun că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% consideră că lucrurile se îndreaptă într-un sens bun.

Întrebați ce ar trebui să facă în primul rând Guvernul Niculescu, 30% dintre respondenți au indicat creșterea salariilor și a pensiilor. Pe locul al doilea se află lupta împotriva corupției, menționată de 21% dintre cei chestionați. Reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice ocupă următoarea poziție, cu 19%.

Ce soluție preferă românii pentru reducerea deficitului bugetar

În privința măsurilor necesare pentru reducerea deficitului, cei mai mulți respondenți consideră că statul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli. Această variantă este susținută de 59% dintre participanții la sondaj.

În schimb, doar 2% dintre cei chestionați cred că majorarea generală a taxelor și impozitelor ar fi soluția potrivită pentru echilibrarea bugetului.

PSD crește în intențiile de vot, în timp ce PNL pierde teren

Sondajul Avangarde surprinde și schimbări în preferințele electorale ale românilor, după instalarea Guvernului Niculescu. PNL ajunge la 15% în intențiile de vot, cu un punct procentual mai puțin față de cercetarea realizată în septembrie. În schimb, PSD urcă de la 23% la 26%, câștigând trei puncte procentuale într-o singură lună.

AUR se menține pe primul loc în clasament, cu 35% din opțiunile de vot, deși înregistrează o scădere de un punct procentual față de luna precedentă. USR înregistrează o creștere de la 8% la 10%.

PNL a decis să rămână în opoziție, dar a votat pentru formarea noului Guvern

Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL a votat pentru formarea noului Guvern, cu scopul de a pune capăt crizei politice, dar a ales să nu facă parte din Executiv. PSD controlează cea mai mare parte a noului Cabinet Niculescu, cu 11 din cele 17 ministere.

Decizia PNL de a vota învestirea Guvernului a venit după luni întregi de tensiuni politice și negocieri fără rezultat pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

Liberalii au justificat votul prin nevoia de a asigura funcționarea statului până la sfârșitul anului. Noul Guvern trebuie să adopte o rectificare bugetară care să permită finanțarea instituțiilor publice și a spitalelor.

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