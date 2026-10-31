Jumătate dintre români consideră că PNL a greșit când a votat Guvernul Niculescu. PSD crește în intențiile de vot, iar liberalii pierd teren

Sondajul a fost realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 21-26 octombrie, pe un eșantion de 1.000 de respondenți, la aproximativ două săptămâni de la învestirea Cabinetului Luca Niculescu, care a primit votul Parlamentului pe 20 octombrie, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.
50% dintre respondenți consideră că PNL a procedat greșit atunci când a votat Guvernul Niculescu. Doar 29% dintre cei chestionați sunt de părere că liberalii au procedat corect, în timp ce 21% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.
Românii nu au prea multă încredere nici în direcția în care se îndreaptă țara. 78% dintre participanții la studiu spun că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% consideră că lucrurile se îndreaptă într-un sens bun.
Întrebați ce ar trebui să facă în primul rând Guvernul Niculescu, 30% dintre respondenți au indicat creșterea salariilor și a pensiilor. Pe locul al doilea se află lupta împotriva corupției, menționată de 21% dintre cei chestionați. Reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice ocupă următoarea poziție, cu 19%.
În privința măsurilor necesare pentru reducerea deficitului, cei mai mulți respondenți consideră că statul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli. Această variantă este susținută de 59% dintre participanții la sondaj.
În schimb, doar 2% dintre cei chestionați cred că majorarea generală a taxelor și impozitelor ar fi soluția potrivită pentru echilibrarea bugetului.
Sondajul Avangarde surprinde și schimbări în preferințele electorale ale românilor, după instalarea Guvernului Niculescu. PNL ajunge la 15% în intențiile de vot, cu un punct procentual mai puțin față de cercetarea realizată în septembrie. În schimb, PSD urcă de la 23% la 26%, câștigând trei puncte procentuale într-o singură lună.
AUR se menține pe primul loc în clasament, cu 35% din opțiunile de vot, deși înregistrează o scădere de un punct procentual față de luna precedentă. USR înregistrează o creștere de la 8% la 10%.
Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL a votat pentru formarea noului Guvern, cu scopul de a pune capăt crizei politice, dar a ales să nu facă parte din Executiv. PSD controlează cea mai mare parte a noului Cabinet Niculescu, cu 11 din cele 17 ministere.
Decizia PNL de a vota învestirea Guvernului a venit după luni întregi de tensiuni politice și negocieri fără rezultat pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.
Liberalii au justificat votul prin nevoia de a asigura funcționarea statului până la sfârșitul anului. Noul Guvern trebuie să adopte o rectificare bugetară care să permită finanțarea instituțiilor publice și a spitalelor.