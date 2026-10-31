Românii nu se pot aștepta la facturi mai mici la energie în viitorul apropiat. Ofertele furnizorilor de energie electrică sunt în continuă dinamică, iar prețurile mai mari ar putea ajunge în contractele consumatorilor, avertizează ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Oficialul a invocat sâmbătă evoluții ale prețului de 10–22% și a anunțat pregătirea unor scheme de sprijin pentru electricitate și gaze.

Ministrul de resort a explicat că sunt situații diferite pentru consumatorii casnici de gaze, cei de electricitate și companiile care cumpără gaze naturale. Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

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Pentru gospodării, Dumitru Chisăliță arată că mecanismul aplicabil gazelor până la 31 martie 2027 ar trebui să mențină prețurile la un nivel similar celui din 2025. La electricitate, ofertele mai mari publicate deja de furnizori prefigurează o scumpire a facturilor.

Prețuri mai mari în ofertele la electricitate

Dumitru Chisăliță a declarat că scumpirea electricității este deja prezentă în ofertele disponibile pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

„Pe partea de energie electrică există în momentul de față o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE, acolo unde se pun ofertele făcute de diverși furnizori. În momentul de față aceste oferte sunt mai mari. Ceea ce înseamnă că, probabil, în multe contracte individuale încheiate între furnizori și consumatori, cu aceste oferte pe care le vedem noi, devin și prețuri în contract. Deci discutăm de o creștere a prețului la energie electrică pentru consumatori”, a spus ministrul la Digi24.

Acesta a indicat o marjă de 10–22%, dar ea diferă în funcție de contract și de prețul fiecărui beneficiar în funcție de contract și de furnizor. „Undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE”, a explicat Chisăliță.

Ce se întâmplă cu gazele pentru populație

În cazul gazelor naturale consumate de gospodării, ministrul invocă mecanismul de preț aplicabil până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.Ar putea crește valoarea bonurilor de masă. De când ar urma să primească angajații mai mult pentru tichete.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, pentru gaze naturale avem o legislație care stabilește ca până în 31 martie 2027 există un preț administrativ la care gazul natural produs în România este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că prețul final ar trebui să fie similar cu ce am avut și anul trecut”, a declarat acesta.

Chisăliță susține că, în aceste condiții, facturile nu ar trebui să fie mai mari din cauza prețului gazelor. Valoarea efectivă a unei facturi depinde însă și de cantitatea consumată.

Se pregătesc scheme de sprijin la curent și gaze

Dumitru Chisăliță a mai informat că Ministerul Energiei lucrează la politici de sprijin atât pentru electricitate, cât și pentru gaze. El a precizat că a constituit grupuri de lucru pentru cele două piețe, casnică și non-casnică, și pentru consumatorii vulnerabili.

Obiectivul propus de minister este ca propunerile să fie prezentate în următoarele săptămâni și supuse validării legislative. Ministrul a menționat necesitatea obținerii avizelor din România și, după caz, de la nivel european.

Cum se poate interveni asupra energiei

Ministrul a mai subliniat că prețul final are 3 componente mari: energia sau gazul propriu-zis, tarifele reglementate și fiscalitatea. În cazul electricității, el a indicat o împărțire de aproximativ o treime pentru fiecare componentă, cu diferențe în funcție de preț și de zonă.

Intervenția luată în calcul de Ministerul Energiei ar privi componenta de marfă, potrivit explicațiilor sale. Referirea la aproximativ 30% din prețul final nu reprezintă automat anunțarea unei reduceri de 30% a facturii.

„Noi venim cu niște politici, dar politicile respective trebuie să fie validate și, chiar dacă ele sunt validate, înseamnă 30% din ceea ce înseamnă prețul final”, a mai afirmat Chisăliță.

Gazele din Marea Neagră, prioritare pentru economia națională

În aceeași intervenție, oficialul a mai informat că în prezent se lucrează și la o politică prin care gazele din Marea Neagră să fie folosite într-o proporție mai mare în economia națională. Astfel, vânzarea în apropierea locului de producție poate reduce costurile de transport, dar presupune existența unor consumatori care să cumpere resursa.

„Am solicitat datele pentru anii următori, lunile următoare, și încercăm să gândim o politică care să determine o folosire mai mare a gazelor naturale în România”, a mai declarat ministrul.

Potrivit estimării prezentate de oficial, diferența de valoare între vânzarea directă a gazului și utilizarea lui pentru realizarea unor produse finite ar fi de cel puțin 1 la 1,5.