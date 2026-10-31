Atac la Grindeanu de pe scena Congresului USR. Miruță: „Caută o gaură imaginară în buget. Poate găsește diploma de bac a lui Ciolacu”

Radu Miruţă, unul dintre liderii USR, ironizează demersurile preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, precizând că acesta „caută o gaură” lăsată de fosta guvernare. Miruţă îl îndeamnă pe liderul social-democrat să găsească şi diploma de bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, asasinii plătiţi care îl căutau pe Liviu Dragnea, investitorii cu care au discutat social-democraţii în timpul zborurilor cu avioane private.

Miruță, atac la adresa lui Grindeanu

„Un an întreg PSD a stat la masa acestei guvernări şi s-a văitat, s-a văitat că reformele dor, s-a văitat cu USR deranjează, s-au văitat că nu ar fi respectaţi. Dar spuneţi-mi un lucru: aţi auzit vreun lider PSD care a ieşit în faţă şi a spus: iată cum facem, iată de unde luăm banii, iată ce tăiem şi iată ce construim? Niciodată!”, a declarat Miruţă la Congresul USR, care se defăşoară sâmbătă, la Timişoara.

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Liderul USR i-a criticat pe social-democraţi pe motiv că „dau vina pe alţii”, iar acum îşi propun să îşi asume redresarea României „de la ei înşişi”.

„Caută domnul Grindeanu o gaură imaginară în bugetul naţional şi îi recomand când găseşte această gaură pe care se tot scuză că o caută, poate găseşte şi diploma de bac a domnlui Ciolacu, poate găseşte şi aşa-zişii asasini pe care îi invoca Dragnea, poate găseşte zborurile Nordis, poate găseşte lista investitorilor cu care s-au întâlnit domnii Ponta şi domnul Manole în Mykonos, poate găseşte lista subiectelor de discuţie cu ambasadoarea Statelor Unite de pe Şoseaua Nordului. Însă nu au ce să găsească, pentru că scopul este doar să facă gălăgie. Fac festival pe la televiziunile plătite din bani publici că nu ştiu ce găsesc ei după USR. Ce anume, că e doar gălăgie şi nu găsesc nimic concret. Tot zgomotul ăsta este mai degrabă o scuză în faţa găştilor pe care noi le-am scos de la butoane şi cu care ei vor să se reîmprietenească şi cu care trebuie să se prefacă un pic că n-au avut cum să îi ajute în ultima perioadă”, a mai spus Miruţă.

El a adăugat că „plânsetul” miniştrilor PSD de la preluarea mandatelor arată că funcţiile pe care sunt social-democraţii îi „copleşesc” şi reprezintă „o pălărie prea mare” pentru ei.