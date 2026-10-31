Lia Olguța Vasilescu anunță o altă premieră pentru Craiova. Orașul găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică

Lia Olguța Vasilescu anunță o altă premieră pentru Craiova. Edilul spune că orașul găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică, eveniment în cadrui căruia sute de sportivi vor fi prezenți.

Evenimentul se desfășoară la Sala Polivalentă din Craiova, iar sportivii vor concura, în acest weekend, pentru titlurile naționale. Accesul publicului este gratuit, anunță primarul municipiului Craiova.

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„Craiova găzduiește, în premieră, Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică! Peste 300 de sportivi din întreaga țară se reunesc la Sala Polivalentă, unde, în acest weekend, vor concura pentru titlurile naționale.

Desfășurată în Anul Nadia Comăneci, competiția aduce un nou eveniment sportiv de anvergură în oraș și pune în valoare infrastructura sportivă a Craiovei. Publicul va putea urmări evoluțiile gimnaștilor de toate vârstele, de la categoriile de copii până la seniori.

Îi invităm pe craioveni să fie alături de sportivi la Sala Polivalentă. Accesul publicului este gratuit”, anunță Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat o nouă ediția a târgului de Crăciun

De altfel, vă reamintim că Târgul de Crăciun din Craiova își va deschide porțile începând cu data de 13 noiembrie 2026. Lia Olguța Vasilescu anunțase, pe social media, că ediția din acest an vine cu noi surprize pentru vizitatori. Ediția din 2026 se va numi „Tărâmul Elfilor”. Pe TikTok, primarul Craiovei a arătat și câteva imagini simulate aferente târgului din acest an. Acestea pot fi văzute AICI. Decorațiunile se află în curs de montare în această perioadă.

Târgul de Crăciun din Craiova se extinde față de ediția precedentă și va include noi atracții, printre care un brad cu trenuleț, labirintul elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun. Lia Olguța Vasilescu îi îndeamnă pe turiști să își rezerve din timp cazarea.

Sursă foto: Facebook Lia Olguța Vasilescu