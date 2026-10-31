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Criză în justiția din Polonia. Cele două conduceri paralele ale Curții Constituționale emit ordine contradictorii și blochează activitatea instituției

Criză în justiția din Polonia. Cele două conduceri paralele ale Curții Constituționale emit ordine contradictorii și blochează activitatea instituției
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Situația de la Tribunalul Constituțional din Polonia (instituția echivalentă Curții Constituționale a României) se agravează. Cele două tabere, care își dispută preluarea conducerii, funcționează acum în paralel și emit ordine contradictorii, paralizând activitatea instituției.

Ordine contradictorii pentru judecători și angațați

Criza instituțională din Polonia s-a transformat într-un haos administrativ. Anna Korwin-Piotrowska,care se prezintă drept șefa Tribunalului (invocând vechimea în magistratură, nu în cadrul instanței constituționale), a emis un ordin prin care a suspendat activitatea majorității angajaților, cu păstrarea salariilor.De asemenea, a restrâns accesul în clădirea instituției. Judecătorilor și angajaților care au fost chemați la sediu li s-a indicat să folosească doar anumite intrări. Mai mult, Korwin-Piotrowska le-a recomandat judecătorilor să lucreze din afara sediului, invocând motive de siguranță și un posibil pericol pentru viața și sănătatea lor.

În replică, Bogdan Święczkowski, președintele legitim al Tribunalului Constituțional, a emis un ordin prin care a declarat zilele de 3, 4, 5 și 6 noiembrie drept libere pentru angajați, aceștia păstrându-și, la rândul lor, salariile.Președintele a subliniat că ordinul emis de Anna Korwin-Piotrowska nu produce niciun efect juridic și a cerut angajaților să nu dea curs instrucțiunilor venite din partea unor „persoane neîndreptățite”.

Haos administrativ și blocaj instituțional

Consecința imediată a acestor dispute este că angajații Tribunalului Constituțional primesc instrucțiuni opuse de la două conduceri care se exclud reciproc. Activitatea zilnică a instanței este grav perturbată.

Situația riscă să devină și mai tensionată pe 3 noiembrie. Anna Korwin-Piotrowska a convocat pentru această dată o Adunare Generală, în timp ce, prin ordinul lui Bogdan Święczkowski, ziua a fost declarată nelucrătoare.Ședința se află astfel sub un mare semn de întrebare, existând riscul de a fi marcată de dispute sau de a fi boicotată de o parte a personalului și a judecătorilor.

Cum a izbucnit criza din Polonia

Pe site-ul Tribunalului a apărut un anunț care spunea că președintele instituției, Bogdan Święczkowski, și vicepreședintele Bartłomiej Sochański (nr. numiți în funcție de PiS, partid aliat cu Karol Nawrocki) sunt suspendați. Judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a spus că ea a emis măsura și a preluat conducerea. Tabăra lui Święczkowski vorbește despre o „lovitură de stat” și spune că cei doi rămân în funcții. Poliția a securizat clădirea, iar în fața ei s-au strâns protestatari.

Nawrocki și-a întrerupt zborul spre Senegal și s-a întors la Varșovia. A intrat în clădirea Tribunalului Constituțional după miezul nopții și a rămas acolo până aproape de ora 5. Dimineața, șeful cancelariei sale,Paweł Szefernaker, a citit o declarație: președintele spune că ordinea constituțională a fost încălcată și că un organ al statului a fost preluat prin forță. Invocă o amenințare la adresa securității interne.

Punctul de plecare al crizei a fost momentul în care Parlamentul a ales opt judecători anul acesta. În fața lui Nawrocki, aliat al PiS, au depus jurământul doar trei dintre acești judecători. Ceilalți cinci au depus jurământul în ceremonii organizate în Parlament, iar președintele nu le recunoaște statutul. Guvernul Tusk susține că Tribunalul trebuie repus în funcțiune, iar PiS și Nawrocki spun că guvernul încearcă să-l controleze.

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