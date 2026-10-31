Congresul USR. Partidul a votat o rezoluție propusă de Fritz. După o oră, au dat presa afară din sală și au continuat cu alegerile șefilor USR în spatele ușilor închise

Peste 600 de delegați s-au reunit sâmbătă, la Timișoara, la Congresul USR, la care urmează să fie aleși cei 24 de membri ai Biroului Național al partidului. În competiție au intrat trei echipe conduse de Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian Stanciu-Viziteu. Mandatul de președinte al lui Dominic Fritz nu este pus în joc la acest congres. Fritz a fost ales președinte în vara anului 2025 pentru un mandat de patru ani.

UPDATE: Oana Țoiu spune că Grindeanu a devenit „întâiul văitător al țării”

Fostul ministru de Externe Oana Țoiu l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că a evitat să își asume funcția de premier și a făcut trimitere la protestele împotriva OUG 13.

„Grindeanu, după ce România a ieșit în stradă să oprească OUG 13, nu mai are curajul să se întoarcă la guvernare. A ales această funcție de ministru «întâiul văitător al țării»”, a declarat Țoiu.

UPDATE: Miruță, atac la adresa lui Grindeanu: „Caută o gaură imaginară în buget. Poate găsește diploma de bac a lui Ciolacu”

Radu Miruţă, unul dintre liderii USR, ironizează demersurile preşdintelui social-democrat Sorin Grindeanu, precizând că acesta „caută o gaură” lăsată de fosta guvernare. Miruţă îl îndeamnă pe Grindeanu să găsească şi diploma de bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, asasinii plătiţi care îl căutau pe Liviu Dragnea, investitorii cu care au discutat social-democraţii în zborurile cu avioane private.

„Un an întreg PSD a stat la masa acestei guvernări şi s-a văitat, s-a văitat că reformele dor, s-a văitat cu USR deranjează, s-au văitat că nu ar fi respectaţi. Dar spuneţi-mi un lucru: aţi auzit vreun lider PSD care a ieşit în faţă şi a spus: iată cum facem, iată de unde luăm banii, iată ce tăiem şi iată ce construim? Niciodată!”, a spus Miruță.

UPDATE: A început Congresul USR

Liderul USR, Dominic Fritz a propus prezidiul de conducere a congresului: Silvia Dinică (filiala Sector 6), Bogdan Rodeanu (filiala Galați) și Allen Coliban (filiala Brașov).

Cine sunt cele trei tabere care se luptă pentru conducerea USR

Prima tabără este condusă de Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, care candidează cu platforma „USR Echilibru”.

Radu Miruță, fost ministru al Apărării, propune „USR Deschis”.

Cea de-a treia grupare este condusă de tandemul Lucian Viziteu-Clotilde Armand.

Prima conferință de presă a noii conduceri este programată duminică, de la ora 11:00.