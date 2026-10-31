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Vine iarna mai devreme cu o lună. Unde va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă, începând chiar din această noapte

Vine iarna mai devreme cu o lună. Unde va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă, începând chiar din această noapte
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Dacă în București prognoza meteo ANM anunță o perioadă cu ploi și o vreme închisă, iată că, pe vârfurile montane sunt prognozate ninsori și acumulare de zăpadă. Ninsorile, la cotele înalte de la munte, sunt prognozate chiar și în această noapte.

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„Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm”.

„Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40…50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea”, se anunță în informările meteo emise de ANM.

Notă: în regiunile sud-vestice și sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, moderat cantitativ.

o altă atenționare meteorologică anunță că, din 31 octombrie și până pe 1 noiembrie, sunt anunțate ploi însemnate cantitativ în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m.

În intervalul menționat, în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.

Vine iarna mai devreme cu o lună. De joi, 12 noiembrie, ninsori la Brașov

Potrivit site-ului vremeaido.ro, ninsorile vin, la Brașov, din noaptea de 12 noiembrie. Vor fi precipitații mixte, iar minima nopții va fi de 2 grade C. Din 12 noiembrie sunt anunțate ninsori și la Sinaia, Râșnov, Comarnic etc.

E iarnă în toată regula în masivele montane din Prahova

De asemenea, e iarnă în toată regula în masivele montane din Prahova.

„Iarna şi-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condiţiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă şi periculoasă. Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăşi 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turişti”, anunţă Salvamont Prahova într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

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