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Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anului

Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anului
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Fenomenul violenței domestice se află în creștere, în România. Numărul infracțiunilor de violență domestică a crescut cu 27% în primele 9 luni din 2026, ajungând la 46.741, față de 36.761 în aceeași perioadă a anului trecut. Peste jumătate dintre cazuri au vizat loviri sau alte violențe.

În primele 9 luni din 2026, polițiștii au emis 15.433 de ordine de protecție provizorii, dintre care 5.474 au fost confirmate de instanțe. Totodată, aceștia au intervenit în aproape 117.000 de cazuri de violență domestică. Datele IGPR arată că oamenii legii au intervenit la 60.071 de cazuri în mediul rural.

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Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anulu

Fenomenul violenței domestice, în creștere în România. S-au înregistrat peste 46.000 de fapte penale în primele 9 luni ale anulu. Foto: Shutterstock.

„În primele 9 luni ale anului 2026, poliţiştii au emis 15.433 de ordine de protecţie provizorii, 5.474 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de către instanţele de judecată. În aceeaşi perioadă, poliţiştii au intervenit la 116.949 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 56.878 în mediul urban şi 60.071 în mediul rural.

Prevenirea şi combaterea violenţelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acţiune pentru Poliţia Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituţionale, identificarea şi implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenţei să fie protejată, iar agresorul sau agresorii să fie traşi la răspundere penală”, informează IGPR.

Fenomenul violenței domestice a înregistrat o creștere în primele 9 luni ale acestui an

Infracțiunile de violență domestică au crescut cu 27% în primele 9 luni din 2026, ajungând la 46.741 de cazuri. IGPR atrage atenția asupra amploarei fenomenului, dar spune că evoluția reflectă și o încredere mai mare a victimelor în Poliție.

Cele mai multe infracțiuni au fost loviri sau alte violențe (26.958) și amenințări (5.503), care însumează peste 70% din total. Au crescut și cazurile de nerespectare a ordinelor de protecție, ajungând la 5.209. În primele 9 luni, instanțele au emis 13.049 de ordine de protecție. Polițiștii au emis 15.433 de ordine de protecție provizorii, dintre care 5.474 au fost transformate în ordine definitive. Totodată, au fost înregistrate 1.341 de infracțiuni pentru nerespectarea ordinelor provizorii, în proporții apropiate în mediul urban și rural.

În primele 9 luni din 2026, agresorii au fost obligați să poarte brățări electronice de supraveghere în 6.032 de cazuri, reprezentând 42% din totalul ordinelor de protecție emise, arată news.ro.

Sistemul de Monitorizare Electronică a fost implementat treptat în toate județele, ultima etapă începând la 1 octombrie 2024. Acesta funcționează din 2022 în București și alte trei județe, iar din 2024 a fost extins în alte 20 de județe. Monitorizarea electronică ajută la protejarea victimelor și verificarea respectării măsurilor dispuse de instanță, fără a fi o măsură de constrângere. Polițiștii emit ordine de protecție provizorii atunci când constată un risc iminent pentru viața, integritatea sau libertatea unei persoane.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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