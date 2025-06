Sorin Grindeanu: Anumite DECIZII luate în coalițiile trecute ne-au dus în această situație în care trebuie să facem anumite corectări fiscale

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ales marți, a declarat că anumite decizii luate în guvernele trecute au creat necesitatea unor ajustări fiscale.

De la tribuna Parlamentului, unde a cerut votul de învestitură pentru Guvernul pe care îl conduce, Ilie Bolojan le-a cerut scuze luni românilor, pentru situația în care se află acum țara.

Grindeanu a fost întrebat de ce trebuie să plătească românii prin majorarea accizelor, majorarea TVA, majorarea impozitului pe dividende, aceste derapajele fiscale pentru care clasa politică ar trebui să-și ceară iertare.

„Și eu am avut ieri și am ascultat ce a spus domnul Bolojan. Am spus și eu, dacă vă uitați foarte bine în discursul pe care l-am ținut în Parlament, același lucru: că anumite lucruri pe care în coalițiile trecute le-am luat ca decizii, s-au luat ca decizii, în mod sigur ne-au dus în această situație în care trebuie să facem anumite corectări fiscale. Lucrurile acestea, de asemenea, legate de măsuri, eu nu știu să fie trecut mărire de TVA acum. Cotele reduse, TVA-ul rămâne la 19 (…) Pe parcursul lunii iunie vor fi explicate de prim-ministru, având susținerea coaliției”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

