Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la Primăria Capitalei: „Daniel este favoritul PSD pentru primărie”

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 14:19, Știri politice
Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a declarat că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, este favoritul Partidului Social Democrat pentru Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu a fost prezent la Buzău, la Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Acesta a făcut câteva precizări despre decizia Gabrielei Firea de a nu candida la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Luni ne întâlnim cu organizația, cu Gabi Firea, primarii de sector, dar, da în acest moment Daniel este favoritul PSD pentru primărie. Pleacă cu prima șansă.

Alea sunt motivele ei pe care mi le-a zis si mie. Acum toată lumea trage la aceeași căruță. La Buzău și București PSD se bate pentru a câștiga. La București sunt mai multe emoții.

PSD Buzău este una dintre cele mai importante organizații din țară. Plus forța lui Ciolacu, dorinta de a face bine, fac organizația să fie în postura de a câștiga alegerile”, a spus Grindeanu.

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat, într-o postare pe Facebook, că renunță să lupte pentru nominalizarea ca și candidat pentru fotoliul de primar general al Capitalei.

„Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.

Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte. Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare.În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic.

Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea tranșează candidatura sa la ALEGERILE pentru Primăria Capitalei. Ce decizie a luat

