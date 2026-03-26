Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat ce discuții a purtat la Buxelles cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European.

Grindeanu a mers la Buxelles și a explicat oficialilor europeni care sunt problemele cu Ilie Bolojan

Potrivit mesajului transmis, cei doi au discutat despre protejarea populației și a economiei, dar și despre efectele scumpirii carburanților. Grindeanu i-a comunicat Robertei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții, care ar tempera creșterea prețurilor, ar putea afecta performanța guvernării pro-europene.

”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre #protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.

I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu: ”Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate”

De asemenea, Grindeanu a transmis că i-a explicat președintelui Parlamentului European că partidul său a inițiat o consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare.

”Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD