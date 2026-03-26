Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat ce discuții a purtat la Buxelles cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European.
Grindeanu a mers la Buxelles și a explicat oficialilor europeni care sunt problemele cu Ilie Bolojan
Potrivit mesajului transmis, cei doi au discutat despre protejarea populației și a economiei, dar și despre efectele scumpirii carburanților. Grindeanu i-a comunicat Robertei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții, care ar tempera creșterea prețurilor, ar putea afecta performanța guvernării pro-europene.
”Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre #protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.
I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a transmis Sorin Grindeanu.
De asemenea, Grindeanu a transmis că i-a explicat președintelui Parlamentului European că partidul său a inițiat o consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare.
”Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!
Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României”, a punctat Grindeanu.