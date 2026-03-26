Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta Parlamentului European. „Dorinţa noastră e de a continua o guvernare cu un premier care să livreze încredere, nu exclusiv austeritate"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat ce discuții a purtat la Buxelles cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. 

Grindeanu a mers la Buxelles și a explicat oficialilor europeni care sunt problemele cu Ilie Bolojan

Potrivit mesajului transmis, cei doi au discutat despre protejarea populației și a economiei, dar și despre efectele scumpirii carburanților. Grindeanu i-a comunicat Robertei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții, care ar tempera creșterea prețurilor, ar putea afecta performanța guvernării pro-europene.

Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre #protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.

I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu: ”Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate”

De asemenea, Grindeanu a transmis că i-a explicat președintelui Parlamentului European că partidul său a inițiat o consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare.
”Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate!
Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României”, a punctat Grindeanu.

REACȚIE Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
13:01
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European: Ne-ați vândut, ne-ați luat resursele
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță un val uriaș de concedieri la Primăria Capitalei: 722 de posturi desfiinţate, 400 de salariaţi vor pleca
11:59
Ciprian Ciucu anunță un val uriaș de concedieri la Primăria Capitalei: 722 de posturi desfiinţate, 400 de salariaţi vor pleca
REACȚIE Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui
10:53
Ce i-a transmis Nicușor Dan Mirabelei Grădinaru după participarea la Summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea făcută de partenera președintelui
FLASH NEWS Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
05:00
Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
EXCLUSIV Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
05:00
Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
VIDEO Sorin Grindeanu dezvăluie discuțiile din spatele ușilor închise cu Bolojan. Premierul s-ar fi opus pachetului de solidaritate
23:24
Sorin Grindeanu dezvăluie discuțiile din spatele ușilor închise cu Bolojan. Premierul s-ar fi opus pachetului de solidaritate
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
O regiune ignorată a creierului ar putea ascunde cheia forței la bătrânețe
JUSTIȚIE CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
FLASH NEWS Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
13:29
Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor
SPORT Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
13:19
Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”
SPORT Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
13:05
Mehmet Topal, 7 etape antrenor la Petrolul Ploiești după plecarea lui Eugen Neagoe
FLASH NEWS Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
12:58
Péter Magyar, principalul adversar al lui Viktor Orbán, l-a numit pe permier în timpul unui discurs „Dracula fondurilor publice maghiare”
SPORT Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00
12:55
Ce televiziune transmite meciul Turcia-România, astăzi, 26 martie 2026. Partida începe de la ora 19:00

Cele mai noi

Trimite acest link pe