Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan: „Pe SAFE suntem în grafic”. Investițiile ar urma să continue și după 2030

Nicușor Dan a susținut declarații la forumul internațional „Black Sea and Balkans Security Forum”. Forumul este dedicat securității regionale și cooperării în zona Mării Negre și a Balcanilor. Printre altele, președintele României a spus că România este în grafic cu programul SAFE. De altfel, investițiile ar urma să continue și după 2030.

„Pe SAFE suntem în grafic. După cum știți, a existat un calendar, a existat un termen în noiembrie anul trecut, în care ne-am încadrat. Acum există termenul de 31 mai anul acesta – deci peste 3-4 săptămâni – până la care să fie semnate contractele”, a declarat Nicușor Dan.

Mai există necesitatea aprobării ultimei componente în Parlament, pentru ca procedurile semnării contractelor SAFE să fie finalizate.

„Pentru ca aceste contracte să fie semnate, a fost necesar acest vot în Parlament, care a venit pentru o componentă importantă în urmă cu două săptămâni și prevăd că se va întâmpla azi pe ultima componentă”, a spus președintele.

„Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România”

Nicușor Dan a declarat că ultima etapă a programului SAFE, care include și proiecte de infrastructură și mobilitate militară gestionate de Ministerul Transporturilor, este esențială pentru finalizarea procedurilor. El a precizat că programul va atrage investiții și producție în România, mai ales în domeniul militar. Acestea ar trebui să continue și după 2030.

„Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat, deci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă. Există voința pentru ca activitatea economică să nu se sfârșească la momentul 2030”, a declarat președintele.

