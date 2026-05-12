Condițiile lui Nicușor Dan, înainte de consultările pentru formarea noului guvern. Ce spune președintele României despre invitarea AUR la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan, a anunțat – marți – câteva condiții înainte de consultările pentru desemnarea noului premier, care vor avea loc joi sau luni. În primul rând, a precizat că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta și un premier tehnocrat.

De asemenea, el a precizat că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program.

„Cu titlu generic, solicitarea mea pe care o să am cu toate delegațiile cu care ne vom întâlni pentru fiecare propunere de guvern, dacă are sau nu are negociată deja o majoritate. (…) Ce vreau eu să obținem, o propunere de premier cu elemente compatibile de program pe problemele esențiale”, a explicat Nicușor Dan, în fața jurnaliștilor prezenți la Summit-ul B9, care se desfășoară la București.

De asemenea, șeful statului a precizat că nu este dispus să facă experimente, în ceea ce privește un nou guvern.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile expuse în spațiul public… variante sunt relativ puține, eu nu o să fac experimente, nu e bine pentru România”, a adăugat președintele României.

Acesta a confirmat că va chema AUR la consultări, dar va desemna un premier pro-occidental.

„Evident la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”, a transmis Nicușor Dan.

