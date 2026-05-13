Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a revenit asupra afirmațiilor făcute în urmă cu aproximativ două săptămâni în care l-a asemănat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Grindeanu a menționat că, în perioada anului 2017, atunci când Liviu Dragnea i-a cerut demisia, România înregistrase cea mai mare creștere economică din Europa.

„La o emisiune, cred că în urmă cu vreo săptămână sau două, am fost întrebat de o situație similară pe care am trăit-o eu în 2017, când a fost o moțiune de cenzură care a demis guvernul pe care îl conduceam. Și am spus că se aseamănă Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Să știți că și diferă foarte mult. În acea perioadă și în perioada anului 2017, în cele două trimestre cât am fost prim-ministru, am avut cea mai mare creștere economică din Europa. Cea mai mare creștere economică din Europa. E o diferență majoră”, a explicat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Avem inflație mai mare ca Ucraina”

Grindeanu a argumentat că, la mai puțin de un an, de guvernare sub Ilie Bolojan, România a ajuns să aibă o inflație mai mare decât Ucraina.

„Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deşert economic şi pentru asta trebuie să plece urgent. Dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în UE la scădere economică. În plus, avem inflaţie mai mare decât în Ucraina.

Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflaţia este mai mare ca în Ucraina, o ţară aflată în război de patru ani de zile”, a declarat liderul PSD.

Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică, iar indicatorii economici s-au deteriorat puternic de când actuala guvernare a preluat frâiele țării. Recordul negativ este confirmat inclusiv de datele evoluției economice în primul trimestru al anului, publicate de Inistitutul Național de Statistică (INS). Economia României a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2026.

