Prima pagină » Știri politice » Șoșoacă intră la rupere cu CTP, după ce jurnalistul a numit-o „inviolabilă”: „Sunteți irefutabil”

Șoșoacă intră la rupere cu CTP, după ce jurnalistul a numit-o „inviolabilă”: „Sunteți irefutabil”

Șoșoacă intră la rupere cu CTP, după ce jurnalistul a numit-o „inviolabilă”: „Sunteți irefutabil”
Senatoarea Diana Șoșoacă a reacționat ironic la afirmațiile jurnalistului Critistian Tudor Popescu, după ce a numit-o „singura femeie inviolabilă”. Politiciana a declarat despre CTP că este „irefutabil”.

Un schimb de replici cu tentă licențioasă a avut loc â între lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, și respectatul gazetar, Cristian Tudor. Totul a început după ce jurnalistul a numit-o pe Diana Șoșoacă „singura femeie inviolabilă”. Potrivit definiției din DEX 2009, inviolabil se referă la un element „care nu poate fi violat, încălcat, atins”.

Diana Șoșoacă a răspuns cu aceeași monedă la afirmațiile tendențioase ale lui CTP și a spus despre gazetar că este „irefutabil”. Conform DEX 2009 irefutabil înseamnă: „decisiv, determinant, hotărâtor, irecuzabil”.

„RĂSPUNS PENTRU CTP, CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ!
PENTRU CĂ EU SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ, DVS SUNTEȚI SUB ACEST ASPECT,
IREFUTABIL! DELOC UNIC!”, a scris Diana Șoașoacă pe Facebook.

Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității

Europarlamentara si lidera partidului S.O.S. Romania, Diana Șosoacă, a fost audiată – marți – în Parlamentul European, iar instituția urmează să decidă dacă îi va ridica imunitatea, ceea ce ar permite anchetarea ei în România pentru mai multe acuzații grave.

Audiera a avut loc, cu ușile în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în contextul unei solicitări venite din partea Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare, potrivit Mediafax.

Demersul are legătură cu o anchetă deschisă în România, unde europarlamentara este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.

ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
21:45
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă
FLASH NEWS Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor României: „Toate bogățiile țării intră în proprietatea poporului”
20:45
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor României: „Toate bogățiile țării intră în proprietatea poporului”
FLASH NEWS Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
20:29
Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
SCANDALOS Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
19:44
Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Călin Georgescu cere naționalizarea resurselor și lansează un avertisment codat: „Adevărul va ieși la iveală când înfloresc cireșii”
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani
JOBURI Cât câștigă un electrician acum, în martie 2026. Mulți tineri aleg școli duale, atrași de veniturile atractive
22:40
Cât câștigă un electrician acum, în martie 2026. Mulți tineri aleg școli duale, atrași de veniturile atractive
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trump nu minte când spune că au început negocierile, el doar vrea să țină sub control prețul petrolului”
22:30
Dan Dungaciu: „Trump nu minte când spune că au început negocierile, el doar vrea să țină sub control prețul petrolului”
COMUNICAT Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată. Cetățenii din Sectorul 4 vor primi un sprijin financiar de 600 de lei, pentru achiziția de carburanți
22:11
Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată. Cetățenii din Sectorul 4 vor primi un sprijin financiar de 600 de lei, pentru achiziția de carburanți
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 26 martie, de la ora 21.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 26 martie, de la ora 21.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
INEDIT Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
21:40
Operațiunea „Chefalul”: fuga spectaculoasă care a pus Securitatea din Constanța pe jar
FLASH NEWS Pedro Sánchez, mesaj dur pentru Statele Unite: „Războiul împotriva Iranului este absurd, ilegal și destabilizează lumea”
21:16
Pedro Sánchez, mesaj dur pentru Statele Unite: „Războiul împotriva Iranului este absurd, ilegal și destabilizează lumea”

