Șoșoacă intră la rupere cu CTP, după ce jurnalistul a numit-o „inviolabilă”: „Sunteți irefutabil”

Senatoarea Diana Șoșoacă a reacționat ironic la afirmațiile jurnalistului Critistian Tudor Popescu, după ce a numit-o „singura femeie inviolabilă”. Politiciana a declarat despre CTP că este „irefutabil”.

Un schimb de replici cu tentă licențioasă a avut loc â între lidera partidului SOS, Diana Șoșoacă, și respectatul gazetar, Cristian Tudor. Totul a început după ce jurnalistul a numit-o pe Diana Șoșoacă „singura femeie inviolabilă”. Potrivit definiției din DEX 2009, inviolabil se referă la un element „care nu poate fi violat, încălcat, atins”.

Diana Șoșoacă a răspuns cu aceeași monedă la afirmațiile tendențioase ale lui CTP și a spus despre gazetar că este „irefutabil”. Conform DEX 2009 irefutabil înseamnă: „decisiv, determinant, hotărâtor, irecuzabil”.

„RĂSPUNS PENTRU CTP, CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ!

PENTRU CĂ EU SUNT UNICA FEMEIE INVIOLABILĂ, DVS SUNTEȚI SUB ACEST ASPECT,

IREFUTABIL! DELOC UNIC!”, a scris Diana Șoașoacă pe Facebook.

Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității

Europarlamentara si lidera partidului S.O.S. Romania, Diana Șosoacă, a fost audiată – marți – în Parlamentul European, iar instituția urmează să decidă dacă îi va ridica imunitatea, ceea ce ar permite anchetarea ei în România pentru mai multe acuzații grave.

Audiera a avut loc, cu ușile în Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, în contextul unei solicitări venite din partea Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare, potrivit Mediafax.

Demersul are legătură cu o anchetă deschisă în România, unde europarlamentara este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de război și negarea Holocaustului.

Recomandarea autorului: