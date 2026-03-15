CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El"

15 mart. 2026, 16:39, Știri externe
Într-un comentariu intitulat „Calea către orgasm”, Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe  Donald Trump drept un „măscărici sângeros”, ca urmare a ultimelor declarații ale președintelui SUA privind prelungirea războiului cu Iranul.

Gazetarul explică că din cauza vârstei înaintate, Donald Trump nu mai poate să se miște și este nevoit să posteze mai des pe platforma sa de socializare Truth Social de pe telefon pentru a nu se plictisi.

CTP: „Trump, la 79 de ani, se montează greu”

Președintele american tocmai a respins propunerile privind reluarea discuțiilor pentru pace.

„Am tot scris și am spus că ultima „rațiune” a măscăriciului sângeros Trumpf, care stă la baza tuturor gestostrategiilor și UStrategiilor sale este excitement. La 79 de ani se montează mai greu, așa că își caută oportunități de distracție ca un degetar pe telefon. ”

CTP: „Trump, King of Noir Comics and Porns, lovește doar de dragul distracției”

Gazetarul îl compară pe Trump, un președinte care se delectează cu știri de ultima oră provocate chiar de el, cu un „alcoolic” care bea zilnic. Trump, poreclit de către CTP ca „Regele benzilor desenate sumbre și a filmelor erotice pentru adulți”,  a spus recent că ar putea să bombardeze iar insula iraniană Kharg de „dragul distracției.”

„Șefa lui de cabinet, Susan Wiles, a avut tăria să spună public că, aidoma unui alcoolic care trebuie să bea în fiecare zi (Trumpf nu bea deloc alcool), președintele vrea breaking news provocate de El, chiar de mai multe ori pe zi.Și iată-L pe King of Noir Comics and Porns confirmând cu asupra de măsură: „S-ar putea să mai lovim încă de câteva ori, doar de dragul distracției”.

CTP: „Cu ocazia WW3, Trump obține un orgasm de cea mai bună calitate”

CTP își exprimă îngrijorarea că președintele american nu este deloc deranjat de creșterea prețurilor la petrol. Continuă să-l critice pentru că în ciuda declarațiilor, președintele nu va securiza strâmtoarea Ormuz pentru a asigura tranzitul petrolier. Gazetarul conchide că Trump ar fi super extaziat să rămână în istorie ca președintele care a declanșat cea de-a treia conflagrație globală după ce s-ar fi prefăcut că cerșește un acord de pace cu Iranul.

„Asta înainte de a ne spune încă o dată că Iranul e decapitat, că cerșește un acord de pace, dar El nu vrea. Iar strâmtoarea Ormuz e blocată dur, US Navy nici gând să escorteze vreun petrolier sau cărăuș de GNL, căci pe Trumpf nu-l deranjează prețul benzinei și motorinei la pompă, ca pe prăpădiții de români…Cu ocazia celui de-Al Treilea Război Mondial, Trumpf ar obține un orgasm de cea mai bună calitate.”

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”

ALERTĂ 104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe
16:59
104 de pasageri și 49 de marinari de la bordul unui vas de croazieră s-au infectat cu un virus agresiv în urma unui voiaj de o săptămână în Caraibe
FLASH NEWS Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
15:51
Trump amenință că va ataca din nou insula Kharg: „S-ar putea să o lovim încă de câteva ori, doar pentru distracție”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul aprobă fonduri de 826 mil. $ pentru armament. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
EXTERNE Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
12:44
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
11:16
Se clatină „fortăreața lui Orbán”? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural” și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul”
CONTROVERSĂ Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
10:27
Cea mai scumpă adopție din istorie. Un bărbat riscă o amendă de 300.000 de euro din cauza pisicii sale
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cele mai goale locuri din Univers ar putea avea o influență neașteptată

