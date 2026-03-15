CTP îl critică pe Trump pentru prelungirea războiului cu Iranul: „Aidoma unui alcoolic, președintele vrea breaking news provocate de El”

Într-un comentariu intitulat „Calea către orgasm”, Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe Donald Trump drept un „măscărici sângeros”, ca urmare a ultimelor declarații ale președintelui SUA privind prelungirea războiului cu Iranul.

Gazetarul explică că din cauza vârstei înaintate, Donald Trump nu mai poate să se miște și este nevoit să posteze mai des pe platforma sa de socializare Truth Social de pe telefon pentru a nu se plictisi.

CTP: „Trump, la 79 de ani, se montează greu”

Președintele american tocmai a respins propunerile privind reluarea discuțiilor pentru pace.

„Am tot scris și am spus că ultima „rațiune” a măscăriciului sângeros Trumpf, care stă la baza tuturor gestostrategiilor și UStrategiilor sale este excitement. La 79 de ani se montează mai greu, așa că își caută oportunități de distracție ca un degetar pe telefon. ”

CTP: „Trump, King of Noir Comics and Porns, lovește doar de dragul distracției”

Gazetarul îl compară pe Trump, un președinte care se delectează cu știri de ultima oră provocate chiar de el, cu un „alcoolic” care bea zilnic. Trump, poreclit de către CTP ca „Regele benzilor desenate sumbre și a filmelor erotice pentru adulți”, a spus recent că ar putea să bombardeze iar insula iraniană Kharg de „dragul distracției.”

„Șefa lui de cabinet, Susan Wiles, a avut tăria să spună public că, aidoma unui alcoolic care trebuie să bea în fiecare zi (Trumpf nu bea deloc alcool), președintele vrea breaking news provocate de El, chiar de mai multe ori pe zi.Și iată-L pe King of Noir Comics and Porns confirmând cu asupra de măsură: „S-ar putea să mai lovim încă de câteva ori, doar de dragul distracției”.

CTP: „Cu ocazia WW3, Trump obține un orgasm de cea mai bună calitate”

CTP își exprimă îngrijorarea că președintele american nu este deloc deranjat de creșterea prețurilor la petrol. Continuă să-l critice pentru că în ciuda declarațiilor, președintele nu va securiza strâmtoarea Ormuz pentru a asigura tranzitul petrolier. Gazetarul conchide că Trump ar fi super extaziat să rămână în istorie ca președintele care a declanșat cea de-a treia conflagrație globală după ce s-ar fi prefăcut că cerșește un acord de pace cu Iranul.

„Asta înainte de a ne spune încă o dată că Iranul e decapitat, că cerșește un acord de pace, dar El nu vrea. Iar strâmtoarea Ormuz e blocată dur, US Navy nici gând să escorteze vreun petrolier sau cărăuș de GNL, căci pe Trumpf nu-l deranjează prețul benzinei și motorinei la pompă, ca pe prăpădiții de români…Cu ocazia celui de-Al Treilea Război Mondial, Trumpf ar obține un orgasm de cea mai bună calitate.”

