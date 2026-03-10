Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de contradicții grave în declarațiile privind numirile la conducerea marilor parchete. CTP spune că se îndoiește că șeful statului are are logică de matematician, întrucât acesta aruncă afirmații nesusținute cu demonstrații și probe.

CTP a criticat, la „România în direct”, Cap la Cap cu Cătălin Striblea, declarațiile șefului statului cu privire la numirile șefilor parchetelor.

„«Știu ei ce fac. Nu mă duc la CSM». Acolo am căzut cu scaunul. În vara trecută, în 30 iulie, a declarat că «mă voi duce adesea la CSM și voi fi foarte bine pregătit».

Întrebat despre referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan, CTP a răspuns: „Această retorică, aceste bombasme pe care le-a scos pe gură, care, bineînțeles, erau paralele absolut cu realitatea, nu aveau cum să se concretizeze. După aceea vine și spune despre «gașca viespei radioactive a lui Costache». Care era Elena Costache, șefa CSM. Și să spui atunci: știu ei ce fac?

Eu mă îndoiesc că domnul Nicușor Dan are logică de matematician. Un matematician nu poate face așa ceva. Nici nu poate să arunce atâtea afirmații nesusținute cu demonstrație, cu probe. Și, în același timp, sa-și anuleze… Un sistem de axiome trebuie să fie noncontradictoriu, complet si independent. Noncontradinctoriu înseamnă să nu conțină o propoziție și negata ei. Exact asta face, sistematic, domnul Nicușor Dan”.

