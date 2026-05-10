Mesaje Ro-Alert în Harghita. Au fost semnalați urși în mai multe localități

Mai multe mesaje Ro-Alert au fost emise, zilele acestea, pentru mai multe localități din județul Harghita, cu privire la prezența urșilor. Ultimul urs a fost semnalat în localitatea Brădești.

Prezența mai multor urși a fost semnalată, în ultimele zile, în mai multe localități din județul Harghita. Potrivit datelor, au fost emise mesaje Ro-Alert pentru populație. În cursul zilei de duminică, 10 mai 2026, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Vărșag. Dimineață, un alt urs a fost văzut în localitatea Suseni. A fost trimis Ro-Alert și pentru prezența unui urs în localitatea Brădești din județul Harghita, arată Mediafax.

Urșii sunt tot mai prezenți

În cursul zilei de sâmbătă, 9 mai 2026, a fost semnalată prezența unui urs în comuna Corund. Atunci, a fost trimis un alt mesaj Ro-Alert pentru populație. Joi, 7 mai 2026, au fost emise 11 mesaje Ro-Alert tot din acest motiv, în mai multe județe din România.

Până la data în curs, au fost emise peste 60 de mesaje Ro-Alert în România. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să evite zonele în care au fost semnalați urși, să nu se apropie de animale pentru a le fotografia sau hrăni și să apeleze numărul de urgență 112 dacă observă exemplare sălbatice în apropierea locuințelor.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ