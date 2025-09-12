Prima pagină » Știri politice » Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice

12 sept. 2025, 12:24, Știri politice
Conexiunile dintre politică și servicii ies din nou la suprafață. Trei firme conectate politic au primit de la SRI bani pentru lucrări de construcții la două sisteme de monitorizare radio. De notat că asociatul uneia din firme este partener de afaceri cu fratele ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Află care sunt firmele implicate și ce conexiuni sunt între ele. 

O investigație publicrecord.ro dă informații despre acest contract. Potrivit datelor licitației, instalațiile ajută la combaterea amenințărilor cibernetice și cresc rezistența statului român la amenințările de tip hibrid.

SRI a dat 3 milioane de lei pentru modernizarea unor sisteme de monitorizare radio

Contractul a ajuns la un consorțiu format din 3 firme, inclusiv una asociată fratelui actualului ministru de Interne, Cătălin Predoiu. Un expert consultat de sursa citată a evidențiat mai multe probleme la procedura de atribuire a lucrărilor.

 La finalul lunii mai, Serviciul Român de Informații (SRI) a atribuit un contract de 3 milioane de lei destinat unor lucrări anterioare instalării unor sonde ionosferice, menite să ajute la îmbunătățirea sistemului de monitorizare radio. Banii au revenit unui număr de 3 firme. Una îi aparține fostului șef de campanie a unui lider PNL, alta are legături cu fratele ministrului de interne Predoiu. A treia are un istoric cu legături suspecte în domeniul justiției, mai arată sursa citată.

Conform studiului de fezabilitate, achiziția ajută la „întărirea capacității de protecție și la o mai bună coordonare a acțiunilor de prevenire și combatere a amenințărilor cibernetice și a altor riscuri care pot afecta siguranța țării. Contribuie la creșterea rezistenței statului în fața pericolelor moderne, cum ar fi cele de tip hibrid sau asimetric”.

SRI a făcut shopping prin procedură simplificată. Cine sunt cele 3 norocoase

În mai 2025, SRI a cumpărat servicii de proiectare și execuție pentru instalarea a două sonde ionosferice de emisie recepție pentru localizarea surselor de semnale radio. Achiziția s-a făcut prin procedură simplificată de selecție de oferte. Noile echipamente vor fi amplasate în comuna Belciugatele (Călărași), dar și în București.

Conrad Consinstal a fost înființată în 2016 de Nicolae Bogdea, ca asociat majoritar. Bogdea este, începând cu 2025 , partener de afaceri cu Cosmin Gabriel Predoiu, fratele lui Cătălin Predoiu, actualul ministru al Afacerilor Interne și vicepremier. Potrivit datelor termene.ro, firma a mai avut un contract cu RA-PPS în 2023 și, din informațiile vehiculate în acel moment, ar fi fost vorba de vila de protocol în care ar fi urmat să locuiască fostul președinte Klaus Iohannis.

Sursa: Termene.ro.

Colen Impex este abonată la contracte publice. A fost în repetate rânduri în vizorul presei, prin prisma legăturilor cu PNL. Claudiu Alexandru Coleșiu, unul din asociați, a fost şeful de campanie al Robertei Anastase, fostă președintă a Camerei Deputaților din partea PDL, dar și partener de afaceri cu soţul acesteia.

Modern CM este condusă de Lucia Crina Saiu, rudă cu Cătălina Saiu, angajată la Inspecția Judiciară. Cătălina Saiu a fost consilier la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și grefier la Curtea de Apel București. O altă conexiune cu domeniul justiției vine de la un fost asociat, Viorel Teodor Dragomirescu. Acesta a fost consilier la Ministerul Justiției până în 2023,.

De ce este suspectă achiziția

Experta în achiziții publice Valeria Tudora observă că documentația de atribuire, deși elaborată foarte detaliat, prezintă câteva deficiențe care pot afecta derularea contractului de lucrări: „Mie mi-a părut curios modul în care a fost gândită achiziția, fără lotizare și pe baza unei documentații tehnico-economice (cele două studii de fezabilitate ce au stat la baza elaborării documentației) incomplete în ceea ce privește partea economică.

 

Sursa: SEAP

În cazul de față, lotizarea era necesară, deoarece lucrările se desfășoară pe două amplasamente diferite – București și Belciugatele. Mai mult, în Caietul de sarcini, Autoritatea Contractantă a solicitat ca Șeful de șantier «să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier», ceea ce este imposibil dacă lucrările se desfășoară simultan în două locuri diferite, cu excepția situației în care lucrările nu se execută simultan”, a explicat experta.

Cum răspunde SRI

În replică, SRI a transmis pentru publicrecord.ro că nu a împărțit contractul pe loturi, lucrările fiind aprobate ca un singur proiect. Întreg contractul pentru ambele amplasamente a fost atribuit pentru o valoare de aproape 3 milioane de lei.

Răspunsul dat de SRI nu a fost edificator: Valoarea estimată a fost calculată conform prevederilor Secțiunii a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având la bază sumele din devizul general aferent obiectivului de investiții”.

