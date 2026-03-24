Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă

Ordonanța carburanților, care trebuia adoptată în ședința extraordinară de Guvern de marți, a fost amânată. Consiliul Economic și Social a amânat să dea avizul, care este consultativ, dar obligatoriu, indiferent că este pozitiv sau negativ. Așadar, Guvernul nu poate adopta OUG-ul. În consecință și ședința de Guvern a fost amânată. Guvernul ar fi trebuit să instituie starea de criză pe piața energiei din România și să adopte un set de măsuri pentru scăderea prețurilor la pompă: plafonarea adaosului comercial pe lanț și limitarea exporturilor de petrol.

Stelică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru Antena 3 că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină.

„Decizia colegilor din plen a fost să amânăm, fiind un proiect de așa mare importanță trebuie discutat mai amplu. Din păcate nu am regăsit informație tehnică în care să fie clar cu cât va scădea prețul la pompă. Nu satisface nevoile partenerilor sociali și ale populației”, a declarat Fudulea.

Hotărârea pentru a institui stare de criză a fost luată luni, în cadrul grupului de lucru convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea unor soluții care să reducă impactul asupra economiei și populației.

Bogdan Ivan: „Vreau să-i protejăm pe oameni”

Bogdan Ivan a spus că noile măsuri vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Oficialul a subliniat că este vorba despre o perioadă de criză de șase luni, care poate fi prelungită cu încă trei luni.

„În momentul de față, vorbim despre o perioadă de criză de șase luni de zile, care succesiv se poate prelungi încă trei luni de zile și care, dacă vor dispărea aceste conjuncturi internaționale care au creat declararea situației de criză, vom elimina de îndată această situație”, a precizat ministrul Energiei, care a spus că măsurile au fost luate împreună cu Ministerul de Finanțe.

De asemenea, ministrul Energiei a declarat că măsurile au o logică extrem de clară și de coerentă.

„Pe de-o parte, de a ne proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem deja că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Vreau să-i protejăm pe românii și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri, pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe. Pentru că nu vorbim doar despre variabile simple, ci despre multiple variabile extrem de complicate și de complexe”, explică Ivan

„Proiectul nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți”

Este vorba de proiectul – publicat luni seara de Ministerul Energiei după anunțul de dimineață al Guvernului prin care s-au prefațat măsurile – prin care se propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

„În forma actuală, considerăm că acest act normativ nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți. Dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare”, de arată în documentul semnat de Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit analizei AEI, măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile, iar intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere, astfel că există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare, așa cum a precizat luni Dumitru Chisăliță, într-un comentariu pentru Mediafax.

RECOMANDAREA AUTORULUI 

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
ULTIMA ORĂ Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
15:14
Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
CONTROVERSĂ Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali
15:09
Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali
PROIECT DE LEGE Nou aviz negativ la Legea Prostituţiei. Proiectul iniţiat de liberalul Ion Iordache are deja cinci comisii împotrivă
14:46
Nou aviz negativ la Legea Prostituţiei. Proiectul iniţiat de liberalul Ion Iordache are deja cinci comisii împotrivă
CONTROVERSĂ PSD e nemulțumit de PNL. USR e nemulțumit de PSD. UDMR este nemulțumit de toată lumea. Ce condiții pune fiecare partid pentru a rămâne la guvernare
14:18
PSD e nemulțumit de PNL. USR e nemulțumit de PSD. UDMR este nemulțumit de toată lumea. Ce condiții pune fiecare partid pentru a rămâne la guvernare
FLASH NEWS Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
13:11
Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice

Cele mai noi

Trimite acest link pe