Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă

Ordonanța carburanților, care trebuia adoptată în ședința extraordinară de Guvern de marți, a fost amânată. Consiliul Economic și Social a amânat să dea avizul, care este consultativ, dar obligatoriu, indiferent că este pozitiv sau negativ. Așadar, Guvernul nu poate adopta OUG-ul. În consecință și ședința de Guvern a fost amânată. Guvernul ar fi trebuit să instituie starea de criză pe piața energiei din România și să adopte un set de măsuri pentru scăderea prețurilor la pompă: plafonarea adaosului comercial pe lanț și limitarea exporturilor de petrol.
Stelică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru Antena 3 că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină.
„Decizia colegilor din plen a fost să amânăm, fiind un proiect de așa mare importanță trebuie discutat mai amplu. Din păcate nu am regăsit informație tehnică în care să fie clar cu cât va scădea prețul la pompă. Nu satisface nevoile partenerilor sociali și ale populației”, a declarat Fudulea.
„În momentul de față, vorbim despre o perioadă de criză de șase luni de zile, care succesiv se poate prelungi încă trei luni de zile și care, dacă vor dispărea aceste conjuncturi internaționale care au creat declararea situației de criză, vom elimina de îndată această situație”, a precizat ministrul Energiei, care a spus că măsurile au fost luate împreună cu Ministerul de Finanțe.
De asemenea, ministrul Energiei a declarat că măsurile au o logică extrem de clară și de coerentă.
„Pe de-o parte, de a ne proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem deja că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Vreau să-i protejăm pe românii și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri, pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe. Pentru că nu vorbim doar despre variabile simple, ci despre multiple variabile extrem de complicate și de complexe”, explică Ivan
Este vorba de proiectul – publicat luni seara de Ministerul Energiei după anunțul de dimineață al Guvernului prin care s-au prefațat măsurile – prin care se propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.
„În forma actuală, considerăm că acest act normativ nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor și nu va genera efectele pozitive anticipate asupra prețurilor la carburanți. Dimpotrivă, există riscul ca intervențiile propuse să distorsioneze funcționarea pieței și să creeze dezechilibre semnificative în lanțul de aprovizionare”, de arată în documentul semnat de Dumitru Chisăliță, președintele AEI.
Potrivit analizei AEI, măsurile propuse nu oferă beneficii concrete și sustenabile pentru consumatori și acestea vor fi anulate de creșterile viitoare de preț în doar câteva zile, iar intervențiile administrative asupra pieței pot descuraja importurile și distribuția eficientă a produselor petroliere, astfel că există un risc real de apariție a unor disfuncționalități majore în aprovizionare, care ar putea conduce la penurie de motorină și benzină în lunile următoare, așa cum a precizat luni Dumitru Chisăliță, într-un comentariu pentru Mediafax.
RECOMANDAREA AUTORULUI
Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
Ministrul Energiei explică măsurile anunțate de Guvern în criza carburanților: „Vor fi actualizate la fiecare 5 zile în funcție de contextul internațional”
Bogdan Ivan: „Odată cu creșterea prețurilor la combustibil, bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor. Fiecare ban trebuie întors la firmele românești și la populație”