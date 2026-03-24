Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă

Ordonanța carburanților, care trebuia adoptată în ședința extraordinară de Guvern de marți, a fost amânată. Consiliul Economic și Social a amânat să dea avizul, care este consultativ, dar obligatoriu, indiferent că este pozitiv sau negativ. Așadar, Guvernul nu poate adopta OUG-ul. În consecință și ședința de Guvern a fost amânată. Guvernul ar fi trebuit să instituie starea de criză pe piața energiei din România și să adopte un set de măsuri pentru scăderea prețurilor la pompă: plafonarea adaosului comercial pe lanț și limitarea exporturilor de petrol.

Stelică Fudulea, președintele CES, a declarat pentru Antena 3 că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină.