Bogdan Ivan: „Odată cu creșterea prețurilor la combustibil, bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor. Fiecare ban trebuie întors la firmele românești și la populație”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezenat, luni, măsurile pe care Guvernul vrea să le ia pentru protecția populației în fața creșterii prețurilor carburanților. Oficialul a subliniat că, deși nu vor absorbi complet șocul exploziei prețului la țiței, acestea vor temporiza creșterea de prețuri. Măsurile vin în contextul în care, luni dimineața, motorina standard a depășit 10 lei/litru în unele benzinării din țară, iar benzina standard a ajuns la 9,23 lei/litru.

Bogdan Ivan a transmis că măsurile au fost propuse în urma consultării cu piața și cu specialiștii din doemniu „tocmai pentru a limita aceste creșteri”. De asemenea, ministrul Energiei a subliniat că banii încasați la buget după majorarea prețurilor trebuie să se întoarcă la firme și la populație.

„Este evident că ele nu sunt perfecte, este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral șocul perturbațiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creștere”, a spus Bogdan Ivan.

Conform oficialului, măsurile prevăd declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de diesel din România, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism de reducere a speculei și eliminarea obligativității de minim 8% bio-combustibil la benzină. Bogdan Ivan a amintit și alte măsuri luate de Guvern: o bonificație de 85 de bani pe litru pentru transportatori și de 2,6 lei pe litru reducere de acciză pe fiecare litru de motorină consumată de agricultorii din România.

„Și un element extrem de important care trebuie obligatoriu să facă parte din agenda discuțiilor și a deciziilor Guvernului în etapa următoare, îl reprezintă faptul că în această perioadă, odată cu creșterea prețurilor la combustibil, automat și bugetul de stat a avut o creștere a încasărilor, fiecare ban care ajunge suplimentar în bugetul de stat trebuie întors înapoi la firmele românești și la populație. Iar acest lucru este evident, poate să fie stabilit printr-o schemă adoptată ulterior de reducere fie a anumitor taxe, fie a contribuției pe care o plătim fiecare la litru de carburant””, a mai spus ministrul Energiei.

