Lidia Vadim Tudor, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, sărbătorește cinci ani de relație cu iubitul său, Mario Pascuti. Cu această ocazie, cei doi au ales să petreacă un moment special la Vatican, iar reprezentanta AUR a împărtășit cu urmăritorii săi pe rețelele sociale mai multe imagini.

Sâmbătă, Lidia Vadim Tudor a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de Mario Pascuti, bărbatul cu care formează un cuplu de cinci ani.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

În dreptul imaginii, aceasta a scris: „De 5 ani împreună. Îți mulțumesc!”

Pentru a marca cei cinci ani petrecuți împreună, Lidia Vadim Tudor și partenerul său au ales să sărbătorească la Vatican. Deputatul AUR a publicat o imagine surprinsă la Bazilica Sfântul Petru, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din lume.

Potrivit informațiilor de pe profilul său de Facebook, Mario Pascuti este din Timișoara și locuiește în prezent în București.

De altfel, pe conturile de socializare ale celor doi pot fi găsite mai multe fotografii în care apar împreună, suprinse în diferite momente ale relației lor.

Galerie foto: Facebook / Mario Pascuti, Facebook / Lidia Vadim Tudor