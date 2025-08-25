Primăria Generală a Capitalei își așteaptă conducătorul. Sorin Grindeanu spune că a discutat „tangențial” cu premierul Ilie Bolojan despre convocarea alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc duminică seară.

UPDATE 12.10

Sorin Grindeanu a comentat, în fața colegilor social-democrați, că „USR e nerăbdător să se facă alegeri la Primăria Capitalei”, spun sursele Gândul.

Liderul interimar al partidului nu este de acord ca la alegerile din București să se coalizeze două partide împotriva PSD, în timp ce la guvernare sunt împreună.

„Nu este OK”, le-a spus Grindeanu colegilor.

Știrea inițială.

Liderul interimar al PSD a fost întrebat, luni dimineață, dacă a discutat cu premierul și despre alegeri.

„Tangențial”, a răspuns acesta.

Întrebat despre perioada în care ar trebui organizate alegerile, Grindeanu a transmis că acest lucru se va discuta luni după-amiază în coaliție.

„Nu știu, cred că e o discuție pe care o s-o avem după-masă în coaliție, dacă vom avea această coaliție și după care o să comunicăm”.

Fotoliul de primar general s-a eliberat după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Legea spune că noi alegeri trebuie organizate în 90 de zile. Dar, nu se supără nimeni dacă nu este respectat acest termen. Nici măcar legiuitorul, care nu a prevăzut consecințe în cazul nerespectării literei legii.

Pe 13 august, într-un răspuns pentru Gândul, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că „decizia ar urma să fie luată în viitoarea sedință a coaliției”. Până acum, nu a avut loc nicio reuniune formală a liderilor din arcul guvernamental.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: