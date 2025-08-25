Sorin Grindeanu trage la răspundere companiile: „Scandalos să nu dea facturile la Energie pentru că vor prindă TVA-ul mărit”

13:36

„Mă aștept să primim de la Dezvoltare și de la Finanțe ultima formă de propuneri pentru Pachetul II. Mâine, într-o nouă ședință de coaliție, să intre în vigoare mâine.

Majoritatea propunerilor pe zona fiscală intră pe 1 ianuarie. Cele care au delay sunt cele fiscale.”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu i-a solicitat ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să identifice și să sancționeze companiile care amână facturarea energiei pentru a beneficia de un TVA mai mare.

„Mă aștept în această săptămână să avem o discuție în coaliție pe Energie. După ședință, Bogdan Invan să spună ce s-a decis pentru că mi se pare scandalos ca unele companii să nu dea facturile la Energie pentru că vor prindă TVA-ul mărit. I-am spus ministrului Energiei că companiile care au făcut așa ceva să plătească și să-i facă răspunzători pentru că nu românii sunt răspunzători.

Cred că la un moment dat va trebuie să existe o discuție și în CSAT. „, a declarat Sorin Grindeanu.