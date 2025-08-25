Sorin Grindeanu trage la răspundere companiile: „Scandalos să nu dea facturile la Energie pentru că vor prindă TVA-ul mărit”

13:36
"Scandalos ca unele companii să nu dea facturile la Energie pentru că vor prindă TVA-ul mărit"
„Mă aștept să primim de la Dezvoltare și de la Finanțe ultima formă de propuneri pentru Pachetul II. Mâine, într-o nouă ședință de coaliție, să intre în vigoare mâine.
Majoritatea propunerilor pe zona fiscală intră pe 1 ianuarie. Cele care au delay sunt cele fiscale.”, a afirmat Grindeanu.
Sorin Grindeanu i-a solicitat ministrului Energiei, Bogdan Ivan, să identifice și să sancționeze companiile care amână facturarea energiei pentru a beneficia de un TVA mai mare.
„Mă aștept în această săptămână să avem o discuție în coaliție pe Energie. După ședință, Bogdan Invan să spună ce s-a decis pentru că mi se pare scandalos ca unele companii să nu dea facturile la Energie pentru că vor prindă TVA-ul mărit. I-am spus ministrului Energiei că companiile care au făcut așa ceva să plătească și să-i facă răspunzători pentru că nu românii sunt răspunzători.
Cred că la un moment dat va trebuie să existe o discuție și în CSAT. „, a declarat Sorin Grindeanu.
13:33
"În urmă cu un an a existat un candidat comun, care nu a reușit să întrunească încrederea bucureștenilor"
„În urmă cu un an a existat un candidat comun, care nu a reușit să întrunească încrederea bucureștenilor. Putem face orice fel de înțelegere în birouri, dar mutarea voturilor dintr-o parte într-alta nu e așa simplă. Dacă se retrage Drulă și Ciucă în favoare alui Băluță, nu înseamnă că voturilor vor merge într-acolo.”
13:32
"Dacă USR și PNL propun un candidat comun înseamnă că PSD e într-o stare de izolare"
„L-am felicitat pe dnul. Băluță că e pe locul I în sondaje. Eu îmi doresc ca această coaliție să continue, pt că e singura variată în acest moment de a face reforme. Dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există posibilitatea să existe tensiuni
Dacă USR și PNL propun un candidat comun înseamnă că PSD e într-o stare de izolare.”, a precizat Grindeanu.
13:24
"Am discutat cu primul-ministru și l-am rugat să-l cheme și pe dnul. Nazare la ședințele Coaliției"
„Pe administrația locală nu sunt cerințe care vin de la PSD, vin de la toate primăriile indiferent de culoare politică. Min. Finanțelor și min. Dezvoltării nu au titulari de la PSD.
De ce a lipsit PSD-ul aproape o lună de la ședințele coaliției.
„Au existat discuții săptămâna trecută, au existat propuneri, au spus că sunt preluate și că vor veni cu noua formă.
„Eu sunt optimist că propunerile de autoritățile locale vor fi parte a acestui pachet pe Administrație. Un min. al Dezvoltării nu poate să nu țină cont. Sunt propuneri care un impact pozitiv.
Există un agreement pe Sănătate, unde avem un ministru PSD, pe propunerile de la secretariatul general al Guvernului, un titular PSD, un agrement pe justiție, unde este un titular tot de la noi.
Aseară am discutat cu primul-ministru și l-am rugat să-le cheme și pe dnul. Nazare la ședințele Coaliției.”
13:20
"Cumulul pensiei cu salariul nu cred că face parte din Pachetul 2"
„Dacă depășim restanțele de la min. Finanțelor și de la min. Dezvoltării nu avem nicio problemă.
Cumulul pensiei cu salariul nu cred că fac parte din Pachetul 2.
Pe domeniul Fiscal pe fiecare propunere în parte, fie că este vb de taxarea multinaționalelor, externalizarea profitului din România, pentru acestea, aștept impactul.”
13:17
"Sunt două aspecte Finanțe și Administrație"
„Legea insolvenței, legea privilegiilor, nu avem niciun fel de problemă. În urmă cu o săptămână a avut loc o întâlnire între reprezentanți ai aleșilor local cu Guvernul. Au fost înaintate propuneri din partea administrațiilor locale.
Sunt două aspecte Finanțe și Administrație, le discutăm în interiorul partidelor și să de dăm „agreementul” pe aceste forme și ne întoarcem la ședința de coaliție.
Avem o zonă cu care am fost de acord, propunerile legate de Sănătate și eliminarea privilegiilor, dar avem o mică componentă pe Administrație.”
Conducerea Partidului Social Democrat se reunește, luni dimineață, la începutul unei săptămâni în care premierul Ilie Bolojan ar trebui să treacă pachetul doi de măsuri prin Parlament. Coaliția de guvernare este în același stadiu, fără ședințe formale, dar cu discuții între Grindeanu și Bolojan.
UPDATE Grindeanu îl așteaptă pe Nazare la Coaliție
Sorin Grindeanu va propune, în cadrul partidului, să se reia ședințele coaliției și îl așteaptă pe Alexandru Nazare să participe.
Ministrul Finanțelor ar trebui să prezinte măsurile fiscale.
„Astăzi, mă aștept să vină domnul Nazare la Coaliție, să prezinte măsurile fiscale care vor a fi parte din pachetul 2. După care, să discutăm în mare și despre rectificare, unde mă interesează să vedem finanțarea investițiilor”, mai spune liderul PSD.
UPDATE Ce „chestiuni” trebuie clarificate
Sorin Grindeanu spune că PSD cere clarificarea a două „chestiuni” înainte de promovarea pachetului 2.
„Suntem de acord cu zona cea nouă a legii insolvenței. Avem în acest moment, două chetiuni care sunt în discuție și trebuie a fi clarificate – zona de măsuri fiscal și pe zona de administrație, înainte de a fi promovat acest pachet 2, inclusive lucrurile care țin de taxarea capitalului, de zona multinaționalelor”, spune Grindeanu, înainte de ședința PSD.
Știrea inițială.
PSD ar putea să-i încurce socotelile premierului, astfel încât pachetul 2 ar putea fi întârziat, potrivit informațiilor Gândul, întrucât nu există un acord între cele două părți.
Potrivit declarațiilor premierului, acesta intenționează să-și angajeze răspunderea în forul legislativ, în această săptămână.
Acest al doilea pachet ar urma să conțină, pe lângă măsurile de reformă administrativă, și actul normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, Legea insolvenței și reforma pensiilor speciale.
Al doilea pachet modifică mai multe legi în vigoare și coduri: legea privind statutul magistraților, legea de organizare a CCR, Codul fiscal, Codul de procedura fiscală, legea privind finanțele publice, Codul Administrativ, Codul vamal, legea ANAF, legea societăților comerciale, legea construcțiilor, OUG-ul privind jocurile de noroc, OUG-ul privind circulația pe drumurile publice, OUG-ul privind sistemele moderne de plată, legea privind transparența în exercitarea funcțiilor publice, ordonanța privind serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, legea privind persoanele cu handicap, legea privind pregătirea populației pentru apărare, legea adunărilor publice, legea privind armele și munițiilor, legea auditului public și altele.
Situația în coaliția de guvernare este încă tensionată. Pe 11 august, la finalul unei reuniuni a conducerii PSD, anunța că partidul se ridică de la masa coaliției și punea drept condiții pentru revenire: eliminarea privilegiilor și discutarea rectificării bugetare cu menținerea programului Anghel Saligny. De atunci, voci rare din PSD au vorbit chiar și despre o moțiune de cenzură.
Pe 13 august, Bolojan recunoștea că ședințele coaliției nu se derulează în „condiții normale”, asta în timp ce Sorin Grindeanu spunea, câteva zile mai târziu, că vorbește cu Bolojan, zilnic.
Premierul își punea încrederea în „responsabilitatea oamenilor politici”.
„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situație în care comunicarea și ședințele coaliției nu s-au derulat în condiții normale. Așa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie, care au decis să facă această coaliție pentru a scoate România din situația în care tot partidele, o bună parte, cel puțin PNL și PSD, care facem parte din această coaliție, avem o mare responsabilitate pentru tema asta”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.
Șeful Senatului, liberalul Mircea Abrudean declară, luni dimineață, că președinții partidelor dialoghează, pentru „armonizarea pozițiilor”.
„Dialog între președinții partidelor a existat și va exista, în așa fel încât să armonizăm toate pozițiile pentru a avea pachetul doi în cel mai scurt timp, poate chiar și în această săptămână, vedem cum evoluează discuțiile”, spune acesta, la Parlament.
