Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că toți militarii români dislocați în Irak au fost retrași, pe fondul intensificării luptelor în Orientul Mijlociu. Acolo se aflau 117 membri ai forțelor armate române și doi angajați din cadrul MAE. Toți militarii români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă.

„Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugareni,  au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor”, transmite MApN sâmbătă.

Nu mai este niciun militar român acolo (n.r., în Irak). Au fost 117 militari și două persoane de la MAE, NATO este cea care s-a ocupat de evacuarea întregii baze. 81 dintre militarii români sunt la Baza Incirlik din Turcia. În această seară la ora 21, pleacă de la Baza 90 din otoipeni un avion militar pentru a-i prelua și se va întoarce în această noapte cu cei 81. Ceilalți sunt la Baza Ramstein din Germania, unde mâine dimineață pleacă un avion pentru a-i aduce și pe ei până mâine (sâmbătă – n.r.) la prânz acasă”, a prezicat Miruță.

Totodată, ministrul Apărării a subliniat că evacuarea a fost o misiune NATO, realizată în colaborare cu statele membre, iar Alianța a coordonat întregul plan, fiecare țară având responsabilitatea de a-și aduce propriul personal acasă.

Potrivit NATO, postura misiunii din Irak a fost ajustată, iar întregul personal a fost relocat în siguranță din Orientul Mijlociu în Europa.

Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa. „De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a adăugat Radu Miruță.

Misiunea NATO din Irak, mutată și ea în Europa

Misiunea NATO în Irak a fost în întregime transferată în Europa, ultimul contingent părăsind vineri Orientul Mijlociu, unde războiul continuă de aproape trei săptămâni, relatează AFP şi Reuters.

„Aş vrea să mulţumesc Republicii Irak, precum şi tuturor aliaţilor care au contribuit la transferul în deplină securitate a personalului NATO din Irak„, a declarat vineri generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, într-un comunicat.

Aş vrea de asemenea să le mulţumesc bărbaţilor şi femeilor din Misiunea NATO din Irak, care şi-au continuat misiunea în toată această perioadă. Sunt profesionişti adevăraţi„, a adăugat gen. Grynkewich.

Ultimele efective ale acestei misiuni au părăsit vineri Irakul, potrivit acestui text. Alianţa Nord-Atlantică afirmă totuşi că vrea să continue această misiune de la comandamentul său regional de la Napoli, în sudul Italiei.

NATO a recunoscut iniţial o „ajustare” a dispozitivului său în Irak, înainte de a anunţa această retragere totală, fără a o lega oficial de războiul din Orientul Mijlociu.

