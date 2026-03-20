A avut loc prima misiune pentru avioanele americane de la București. Cum s-a desfășurat

Trei dintre cele cinci aeronave Boeing KC-135 Stratotanker staționate în București au efectuat, în noaptea de 19 spre 20 martie, primele operațiuni de realimentare aeriană, în cadrul unei misiuni desfășurate la sud de Cipru, potrvit Boarding Pass.

Misiune de aproape șase ore

Avioanele au decolat joi seara din București, au alimentat în aer aeronave militare aflate în zona Mediteranei de Est, după care s-au întors în România. Întreaga operațiune a durat aproximativ șase ore, potrivit surselor din domeniul aviației.

Desfășurarea acestor aeronave în România vine după ce Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, propunerea formulată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind amplasarea în țară a avioanelor americane de realimentare, alături de echipamente de monitorizare și comunicații satelitare.

Decizia a fost luată ca răspuns la solicitarea venită din partea SUA.

În perioada următoare este așteptată sosirea altor aeronave de realimentare americane, dar și a unor echipamente de comunicații și monitorizare.

Nicușor Dan: ”Nu a fost o negociere, ci o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o”

Recent, Nicușor Dan a fost întrebat despre discuțiile cu partea americană privind acordul prin care SUA pot disloca avioane de tip KC-135 Stratotanker la baza de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Șeful statului a explicat că decizia face parte dintr-un cadru mai larg de ”cooperare strategică”.

”Așa cum știți au fost mai multe componente. Două dintre ele întăresc scutul de la Deveselu, deci e o protecție suplimentară pentru România și parte a Europei pe care scutul o apără. Bineînțeles că noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar nu a fost o negociere, ci o nevoie pe care aliatul nostru a avut-o și pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o”, a declarat Nicușor Dan.

