Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat oficial plecarea aeronavelor militare SUA de la baza Kogălniceanu. Recent, Parlamentul României a aprobat solicitarea SUA de a aduce pe teritoriul național tehnică militară și avioane destinate operațiunilor din Iran.

Referitor la traseul aeronavelor, Miruță a precizat că autoritățile române nu primesc informări specifice despre destinația lor.

„Nu ni se raportează nouă. Este decizia partenerului american, unde zboară acele avioane. Toate avioanele care zboară în spațiul aerian sunt monitorizate. Știu că trei aeronave au zburat în afara spațiului românesc. Zilele trecute veniseră cinci, s-au votat să vină 15”, a spus Miruță.

Această activitate militară a atras o reacție critică din partea autorităților de la Teheran. Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a transmis un aper către statele terțe de a nu se implica în conflictul actual.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei

În replică la avertismentele venite din Orientul Mijlociu, președintele Nicușor Dan a oferit o declarație de la Bruxelles, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului a susținut că situația de securitate a României rămâne stabilă.

„Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au ameninţat România. Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. Nu suntem în altă situaţie decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA şi prin prezenţa suplimentară de trupe americane este mai sigură”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

