05 mart. 2026, 16:31, Știri politice
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Celulă de criză la MAE. Oana Țoiu anunță câți români sunt în Iran / Sursa FOTO: Mediafax

Ministrul Oana Țoiu a răspuns la întrebarea reporterului Gândul, în cadrul conferinței de presă de la Ministerul Afacerilor Externe, și a precizat, că nu poate confirma dacă fiica fostului premier Victor Ponta a încercat să „sară peste rând” pentru a ajunge la zborul din Oman care va aduce înapoi în România o parte din elevii români blocați în Dubai.

Întrebată direct de reporterul Gândul dacă fiica lui Victor Ponta a încercat să se bage în față și dacă ar fi fost scoasă de pe lista numelor după ce ar fi intervenit personal, Oana Țoiu a transmis că nu are în acest moment detalii despre caz și că nu poate confirma modul în care a procedat echipa consulară.

De asemenea, ministra de Externe a explicat că zborul nu este destinat exclusiv cetățenilor români și a spus că o parte dintre locuri sunt rezervate și pentru alți cetățeni ai altor state membre UE.

„Sunt două elemente. Eu nu pot să confirm dacă echipa consulară a României a contactat, sau nu, persoane în afara acestor criterii sau dacă au considerat sau nu că nu o să fie suficiente locuri alocate consumate de ceilalți cetățeni europeni de exemplu pentru că există în acest zbor, așa cum spuneam, cetățeni români și un număr de locuri care trebuie alocate cetățenilor europeni. Pe parcursul zilei au existat răspunsuri variabile și de la celelalte țări”, a răspuns ministra de Externe. 

De asemenea, ministra de Externe a subliniat că nu cunoaște detalii despre cazul fiicei lui Victor Ponta și a invocat că tocmai ieșise dintr-o ședință cu miniștrii de Externe din statele din Golf. Oana Țoiu a spus însă că a cerut clar echipei consulare a României ca procedurile stabilite să fie respectate atunci când sunt anunțați cetățenii români care pot beneficia de locuri în astfel de zboruri.

„Eu nu vreau să spun că echipa consulară a României, într-un moment în care poate nu era sigură că toate celelalte locuri antamate ar fi fost ocupate, poate a sunat mai mulți cetățeni decât cei care ar fi fost în aceste criterii, fără ca asta să însemne o alegere subiectivă, sau poate că da. Nu știu cazul, acum am ieșit din ședința cu miniștrii de Externe din Golf. De aceea nu pot să dau aceste detalii cu nume și prenume despre caz, dar ce pot să vă spun foarte clar este că cerința mea fermă, pe care am reconfirmat-o cu consulul României în Emiratele Arabe Unite, este că odată ce am stabilit niște criterii, ele să implice informarea cetățenilor români în baza acelor criterii”, a mai spus Oana Țoiu.

