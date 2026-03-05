Prima pagină » Actualitate » Pentru consulul din Dubai, problema cu Victor Ponta pare să fie personală. Dincolo de declarația de astăzi -„nu îmi pasă”, din scandalul repatrierii fiicei fostului premier, a mai avut poziții extreme la adresa lui Ponta: “Cât poți fi de jegos, Victore?”

05 mart. 2026, 18:52, Actualitate
Cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, căreia i s-ar fi interzis îmbarcarea în autocarul de repatriere din Dubai spre Oman, scoate la iveală o tensiune mai profundă decât părea la prima vedere. Dincolo de declarația șocantă de astăzi, „nu mă interesează”, oferită în exclusivitate pentru Gândul, în contextul scandalului în speță, se pare că Viorel Riceard Badea a mai avut poziții extreme la adresa fostului premier. În urmă cu 6 ani, Badea a lansat o serie de acuzații acide și l-a jignit direct pe Ponta prin atribuirea unor etichete greu de dus – „jegos” sau „prostănac”.

Contactat de Gândul pentru a explica de ce fiica lui Victor Ponta a fost singurul copil exlus din grupul de repatriere, consulul general Viorel Riceard Badea a avut o reacție care a lăsat loc de interpretări grave. Acesta a afirmat că „nu îi pasă” de situație și a argumentat că este ocupat cu problemele „a un milion de români”.

Atitudinea actuală a consulului pare să aibă rădăcini într-o aversiune mai veche față de fostul prim-ministru. În 2020, Viorel Badea a publicat o postare extrem de dură pe Facebook, în care îl ataca direct pe Victor Ponta. În mesaj, consulul îl numea pe Ponta „prostănacul lui Iliescu”, „Slugă prea-plecată a lui Dragnea” și „cel dintâi mitoman al României”. Postarea se încheia cu o întrebare tăioasă: „Cât poți fi de jegos, Victore?”

Sursa foto: Facebook

Sursa foto: Facebook

„Urmăresc acum la Realitatea cum „prostănacul” lui Iliescu, cel care era prim-ministru atunci când s-a întâmplat tragedia de la Colectiv, sluga prea-plecată a lui Dragnea, Victor Viorel Ponta, cel dintâi mitoman al României, îl jignește într-un mod incredibil pe ministrul sănătății, Victor Costache, membru al Academiei Franceze de medicină, cel care a salvat mii de oameni de la moarte. Cat poți fi de jegos, Victore??”

Cine este Viorel Riceard Badea: de la Liga Studenților la vârful PNL Diaspora

Profilul profesional al lui Badea arată o carieră lungă în politică și diplomație. Acesta a ocupat funcții importante în Guvern și Parlament. A fost secretar de stat pentru relația cu românii de peste hotare și consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Cariera sa politică este strâns legată de PNL. A fost senator pentru mai multe mandate și președinte al filialei PNL Diaspora. De asemenea, a deținut funcții de conducere în camere de comerț și a condus comisii internaționale pe probleme de minorități.

Sursa foto: Camera Deputaților

Sursa foto: Camera Deputaților

Contextul incidentului din Dubai

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.  „Vreau să o vedem acasă întâi”

Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5:00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.

