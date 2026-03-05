Simulările pentru examenele naționale din acest an sunt în pericol să nu se mai desfășoare, potrivit Edupedu. Marius Nistor, liderul sindicatului „Spiru Haret”, a anunțat că majoritatea profesorilor doresc să boicoteze aceste teste. Sindicatele au cerut cadrelor didactice să nu semneze documentele prin care își asumă participarea la organizarea examenelor.

Rezultatele parțiale ale unui sondaj făcut în școli arată că profesorii vor refuza să participe la simulări, fie prin neparticiparea directă, fie prin grevă. De exemplu, în județul Iași, aproape 80% dintre profesori au declarat deja că nu vor lua parte la organizarea Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Liderii sindicali susțin că acest demers este necesar pentru a atrage atenția asupra nemulțumirilor din sistem.

„Marea majoritate înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor. Urmează ca mâine să fie data finală, dată la care vom prezenta niște rezultate foarte clare, dar din ce avem noi centralizat în momentul de față există o majoritate care înclină către boicotare: fie prin neparticipare, fie prin greva. Ceea ce este esențial este că vor fi boicotate simulările,” a transmis Nistor.

Acuzații de presiuni din partea Ministerului Educației

Marius Nistor a avertizat că Ministerul Educației, prin inspectorate și conducerea școlilor, face presiuni asupra profesorilor ca aceștia să participe la simulări, în ciuda opțiunilor exprimate. El le-a cerut colegilor săi să rămână uniți și să respecte semnăturile date.

„De asta am dat drumul și la acea adresă către colegii noștri din unitățile școlare – să le aducem la cunoștință faptul că se merge pe boicotarea participării la simulările celor două examene naționale și să nu cedeze presiunilor care sunt exercitate de minister, prin inspectoratele școlare și câteodată chiar prin conducerile unităților școlare, presiuni care nu vizează altceva decât să îi oblige pe colegii noștri ca, în pofida semnăturilor date pe referendum, să participe la simulări.”

Riscul unei greve generale în luna mai

Dacă Guvernul nu va lua măsuri pentru a rezolva problemele din educație, sindicatele pregătesc pași mult mai radicali. În luna aprilie ar putea bloca finalul anului școlar, odată cu ultima parte a lunii mai.

„Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, în aprilie 2026 vom declanșa referendumul pentru grevă generală, cu posibilă începere în ultima decadă a lunii mai 2026”, se arată în document.

Calendarul oficial al simulărilor

Evaluarea Națională: între 16 și 18 martie

Bacalaureat: între 23 și 26 martie, cu rezultate pe 16 aprilie

