Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”

Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost aprobată în ședința de Guvern de joi, a transmis ministerul de resort, într-un comunicat. Cea mai vizibilă schimbare este reducerea aparatului administrativ teritorial. Cele 41 de direcții județene sunt comasate în 19 direcții regionale, ceea ce duce la înjumătățirea numărului de directori.

Ministerul Mediului anunță că actul normativ stabilește un nou cadru de organizare teritorială și funcțională, cu obiectivul de a eficientiza administrarea pădurilor proprietate publică a statului și de a consolida responsabilitatea managerială.

Reorganizarea este parte a angajamentelor asumate prin PNRR, iar respectarea jaloanelor este esențială pentru evitarea riscurilor financiare. Măsurile adoptate vizează simplificarea structurii administrative, clarificarea responsabilităților, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării.

Documentul reglementează, în mod explicit, aspecte referitoare la reorganizarea teritorială prin: reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, optimizarea procesului decizional.

Prin această Hotărâre sunt instituite prevederi noi referitoare la conducere și performanță managerială. Astfel, directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, cu mandate de 5 ani, cu prelungire condiționată de rezultate. Pentru toți directorii și șefii de ocoale silvice sunt stabiliți indicatori de performanță financiari, nefinanciari și specifici domeniului silvic. Evaluarea se realizează anual și condiționează menținerea în funcție.

O altă noutate se referă la clarificarea atribuțiilor fiecărei structuri din cadrul Romsilva și la disciplina financiară prin introducerea conceptului de eficiență economică pentru activitățile conexe gospodăririi pădurilor, cu evidență separată pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii și responsabilitate managerială distinctă pentru fiecare activitate.

De asemenea, se definește cadrul legal pentru stabilirea modului de acoperire a cheltuielilor generale de administrare ale structurii centrale și a cheltuielilor indirecte ale direcțiilor regionale și se clarifică repartizarea costurilor la fiecare nivel.

„Pe lângă reorganizarea teritorială, care a însemnat trecerea la direcții regionale, sunt și modificări cu privire la criteriile de performanță ale directorilor. Pentru că, pentru viitoarele direcții regionale, se va da un concurs. Directorul Silvic, care va câștiga acest concurs, va trebui să semneze un contract de mandat. Nu va mai avea contract de muncă. Contractul de mandat înseamnă că vor exista criterii de performanță care vor fi analizate în fiecare an”, a spus Diana Buzoianu, la finalul ședinței de Guvern, avertizând că nu vor mai fi avizate organigrame care includ funcții de conducere „umflate artificial”, precum „operatori de xerox”.

Ministra Mediului a anunțat că următoarea etapă a reorganizării Romsilva, după direcțiile județene, implică un audit la ocoalele silvice.

„Momentan se face reorganizarea doar de la nivel de direcții. Urmează reorganizarea la nivel de ocoale. În perioada imediat următoare vom avea, inclusiv reorganizarea pe ocoale. Ori acolo vor fi posturi care vor fi eliminate. Deci dacă în acest caz, la nivelul direcțiilor silvice nu vor fi oameni dați afară în măsura în care doresc să rămână pe posturi de execuție, la următoarea reorganizare care cuprinde inclusiv ocoalele silvice care este astăzi în audit, avem un audit care se desfășoară și care deja a propus niște simplificări foarte mari de organigrame pe ocoale, acolo cu siguranță vor fi și posturi reduse”, a mai declarat Buzoianu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va avea un for care va decide cu privire la existența conflictelor de interese din cadrul Romsilva

O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului”