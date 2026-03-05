Trump vrea ajutorul Ucrainei în conflictul cu Iran. Armata ucraineană are una dintre cele mai bune expertize din lume în interceptarea dronelor

Administrația americană a apelat la Ucraina pentru a cere asistență în contracararea atacurilor cu drone lansate de Iran în Orientul Mijlociu, în contextul în care Statele Unite încearcă să intercepteze atacurile iraniene asupra bazelor sale din Orientul Mijlociu, scrie Politico.

Cu un an în urmă, Donald Trump l-a criticat dur pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, când i-a spus că Ucraina „nu are capabilitățile necesare pentru a purta un război”. Astăzi, la un an distanță, Ucraina dă sfaturi americanilor care sunt dornici să vadă tehnologia anti-drone de top a Ucrainei.

„Partenerii se îndreaptă către noi, către Ucraina, pentru ajutor”, a declarat Zelenski miercuri seară. „Solicitări în această privință au venit și din partea americană.”

Pe lângă Statele Unite, Zelenski a spus că poartă discuții și cu Emiratele Arabe Unite, Qatar, Iordania și Bahrain, care doresc să își modernizeze apărarea împotriva Iranului.

„Desigur, orice asistență pe care o oferim este doar cu condiția să nu ne slăbească propria apărare în Ucraina și să servească drept investiție în capacitățile noastre diplomatice: îi ajutăm să-i protejăm împotriva războiului pe cei care ne ajută – Ucraina – să ducem războiul la un sfârșit demn”, a spus Zelenski.

Ucraina, țara cu cea mai mare expertiză în doborârea dronelor iraniene

După patru ani de război cu Rusia, Ucraina deține cea mai mare expertiză practică din lume în ceea ce privește interceptarea dronelor de fabricație iraniană. În tot acest timp, armata ucraineană a doborât zeci de mii de drone Shahed și a dezvoltat tactici specifice de detecție și neutralizare.

Unitățile ucrainene nu doar că au stăpânit apărarea cu drone, ci au și remodelat câmpul de luptă cu tactici ofensive cu drone – așa cum s-a văzut anul trecut în timpul exercițiilor Hedgehog din Estonia, unde o echipă ucraineană de drone Nemesis, formată din 10 persoane, a depășit în manevră două batalioane NATO.

Armatele statelor încep să constate că utilizarea unei rachete interceptoare, precum sunt cele folosite de sistemele Patriot, ajunge să coste până la 3-4 milioane de dolari bucata. Această tehnică costisitoare este folosită pentru a doborî o dronă iraniană care costă aproximativ 30.000 de dolari.

În urma deciziei lui Donald Trump de a ataca Iranul alături de Israel, Teheranul a ripostat folosind dronele și rachetele balistice pentru a ataca bazele militare americane din Orientul Mijlociu, precum și țările aliate Americii.

