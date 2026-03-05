Prima pagină » Știri politice » Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

05 mart. 2026, 16:11, Știri politice
Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

Scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcarea în autocarul care mergea spre Oman de către Consulatul din Dubai, continuă. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată de jurnaliștii prezenți la conferința de presă susținută la Ministerul Afacerilor Externe dacă își va da demisia în cazul în care se confirmă că l-a sunat pe consulul României de la Dubai. 

Oana Țoiu, a refuzat să răspundă cu subiect și predicat dacă își va da demisia în cazul în care se va confirma că l-a sunat pe consulul general al Românei în Dubai, Viorel Riceard Badea, pentru a interzice întoarcerea fiicei lui Victor Ponta în România împreună cu grupul de elevi cu care era în Dubai. Oficiala a transmis în schimb că nu i se pare inadmisibili faptul că le-a transmis echipelor consulare că nu contează apartenența politică a părinților niciunui copil blocat în Dubai.

„Eu nu cred că este inadmisibil ca un ministru să reafirme tuturor echipelor consulare că nu contează apartenența politică a părinților niciunui copil și că au datoria să informeze neutru toți cetățenii României din spațiul respectiv”, a răspuns ministra de Externe. 

Reamintim faptul că fiicei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. Țoiu i-a transmis lui Victor Ponta în cadrul conferinței de presă că își dorește ca toți copiii să ajungă înapoi în România.

„Ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să îi spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
16:31
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
GUVERN Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
16:16
Guvernul a aprobat Hotărârea privind reorganizarea Romsilva. Numărul direcțiilor silvice se reduce. „Fără operatori de xerox”
ENERGIE Anunțul oficial al ministrului Energiei privind măsurile de plafonare a prețurilor la gaze, combustibil și energie
15:22
Anunțul oficial al ministrului Energiei privind măsurile de plafonare a prețurilor la gaze, combustibil și energie
SCANDAL Băluță, atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu: „Baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni”
15:09
Băluță, atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu: „Baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze luptă cu toate puterile pentru a-i jefui pe bucureșteni”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai
14:52
Oana Țoiu, mesaj confuz în prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare de Consulatul din Dubai
FLASH NEWS Purtătorul de cuvânt al MAE a reacționat în cazul fetei minore a lui Victor Ponta. „Orice persoană, nu mă intereseză numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”
14:44
Purtătorul de cuvânt al MAE a reacționat în cazul fetei minore a lui Victor Ponta. „Orice persoană, nu mă intereseză numele ei, nu a fost lăsată să urce fiindcă nu îndeplinește criteriile”
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Poluarea aerului afectează simțurile furnicilor, iar efectele sunt îngrijorătoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe