Ce a răspuns Oana Țoiu la întrebarea „dacă se confirmă ca ați dat-o jos pe fiica lui Victor Ponta vă dați demisia?”

Scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcarea în autocarul care mergea spre Oman de către Consulatul din Dubai, continuă. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a fost întrebată de jurnaliștii prezenți la conferința de presă susținută la Ministerul Afacerilor Externe dacă își va da demisia în cazul în care se confirmă că l-a sunat pe consulul României de la Dubai.

Oana Țoiu, a refuzat să răspundă cu subiect și predicat dacă își va da demisia în cazul în care se va confirma că l-a sunat pe consulul general al Românei în Dubai, Viorel Riceard Badea, pentru a interzice întoarcerea fiicei lui Victor Ponta în România împreună cu grupul de elevi cu care era în Dubai. Oficiala a transmis în schimb că nu i se pare inadmisibili faptul că le-a transmis echipelor consulare că nu contează apartenența politică a părinților niciunui copil blocat în Dubai.

„Eu nu cred că este inadmisibil ca un ministru să reafirme tuturor echipelor consulare că nu contează apartenența politică a părinților niciunui copil și că au datoria să informeze neutru toți cetățenii României din spațiul respectiv”, a răspuns ministra de Externe.

Reamintim faptul că fiicei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. Țoiu i-a transmis lui Victor Ponta în cadrul conferinței de presă că își dorește ca toți copiii să ajungă înapoi în România.

„Ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să îi spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: