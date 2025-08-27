Tudose îl atacă pe Bolojan! „Încă cred că este animat de cele mai bune INTENȚII. Din păcate, nu prea îi ies”

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose, a afirmat marți, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, că premierului Ilie Bolojan nu-i prea iese să guverneze.

„Încă cred că este animat de cele mai bune intenții, din păcate, nu prea ies (n.r. Ilie Bolojan). Tot vorbim de pachetul doi”, a declarat Mihai Tudose.

Social-democratul a menționat că președintele României, conform Constituției, „stabilește și formează o majoritate, e act de o majoritate, dar e implicat, e partea activă”.