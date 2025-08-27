Tudose îl atacă pe Bolojan! „Încă cred că este animat de cele mai bune INTENȚII. Din păcate, nu prea îi ies”

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Tudose, a afirmat marți, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, că premierului Ilie Bolojan nu-i prea iese să guverneze.
„Încă cred că este animat de cele mai bune intenții, din păcate, nu prea ies (n.r. Ilie Bolojan). Tot vorbim de pachetul doi”, a declarat Mihai Tudose.
Social-democratul a menționat că președintele României, conform Constituției, „stabilește și formează o majoritate, e act de o majoritate, dar e implicat, e partea activă”.
„Unul dintre momentele în care este cel mai implicat în partea politică e când desemnează un prim-ministru. Putem s-o facem, dar condiția este să avem 50% plus unu. Esența democrației constă și în respectarea legilor care au fost votate democratic. Legile votate democratic în România, prin referendum, Constituție și celelalte legi în Parlament, spun ceea ce v-am spus eu”, a mai spus Tudose.