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Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea

Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod Galben pe râurile din Dobrogea.

Această atenționare este valabilă de marți, ora 16:00 și până miercuri la ora 12:00, pentru râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.

Potrivit INHGA, din cauza precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Aceste fenomene se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județul Constanța.

Se recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate și să își protejeze bunurile fără a se expune riscurilor.

De asemenea, INHGA transmite că este necesară urmărirea comunicărilor oficiale și respectarea indicațiilor autorităților.

În funcția de evoluția fenomenelor, prognoza hidrologică va fi actualizată.

Sursa foto main: Caracter ilustrativ

Sursa foto interior: Facebook / Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

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