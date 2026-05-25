Noul parc din Sectorul 4 se va numi „Donald Trump". Anunțul lui Daniel Băluță

A fost „adjudecat” numele pentru noul parc din Sectorul 4, cu ajutorul cetățenilor. Daniel Băluță a anunțat pe rețelele de socializare că peste 116.000 de persoane și-au oferit voturile în această speță, iar noul nume al spațiului verde a fost ales. În urma clasamentului, partea nouă a parcului se va numi „Donald Trump”, deși, inițial, mulți cetățeni s-au revoltat sau au comentat această alegere. Altfel, patinoarul Berceni Arena va purta și el numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc.

În urmă cu o săptămână, Daniel Băluță anunța că numele parcului nou din Sectorul 4 va fi ales, prin sistem de vot online, de cetățeni. Inițial, edilul dorea să denumească acest parc „Donald Trump”. Odată ce clasamentul a fost valabil online, a putut fi observat, însă, că Maia Sandu s-a aflat printre preferințele oamenilor. Dar numele ei a fost „detronat” imediat de cel al lui Donald Trump. Gândul vă arăta AICI, cum arătau preferințele cetățenilor vizavi de acest aspect. Acum, după ce votarea online s-a încheiat, s-a ales, oficial, numele pe care spațiul verde îl va purta: „Donald Trump”. Numele președintelui american a primit 28.071 de voturi.

De altfel, patinoarul Berceni Arena va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc. A primit 21.648 de voturi din partea cetățenilor.

Ce a transmis Daniel Băluță

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena!

Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial.

În zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată.

#haicasepoate #sectorul4pentrubucuresti #danielbaluta”, a notat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Mesajul lui Daniel Băluță

Context. În luna aprilie 2026, Daniel Băluță anunțase că noul spațiul verde amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va căpăta denumirea de „Donald J. Trump”. Decizia fusese luată, inițial, în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA. El anunțase că spațiul respectiv „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”. Apoi, în urma unor reacții ale cetățenilor, edilul Sectorului 4 a regândit o altă strategie de a numi parcul, așa că a făcut demersul necesar pentru un sistem de vot online. Votul a durat circa o săptămână. Acum, numele a fost „adjudecat”, rămânând tot „Donald Trump”.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

