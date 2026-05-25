Washington DC a afirmat că un acord cu Iranul este încă posibil să fie încheiat astăzi. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat aseară (cu prudență) că SUA ar putea avea astăzi „vești îmbucurătoare” cu privire la un posibil acord cu Iranul.

Iranul a susținut că impune taxe pentru „serviciile de navigație” navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Principalele condiții discutate în cadrul acordului pentru redeschiderea strâmtorii sunt dezghețarea activelor iraniene și retragerea sancțiunilor, precum și problema programului nuclear.

„Negocierile nucleare sunt chestiuni extrem de tehnice. Nu poți rezolva o problemă nucleară în 72 de ore, pe un șervețel”, a afirmat Rubio pentru The New York Times, făcând referire la abordarea premierului britanic Winston Churchill la Moscova.

Negocieri dure pentru încetarea războiului

Declarația a fost emisă pe fondul negocierilor în curs cu SUA. Trump vrea să pună capăt definitiv războiului declanșat din 28 februarie.

„Este corect să spunem că am ajuns la o concluzie cu privire la o mare parte a problemelor discutate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, potrivit BFMTV.

„Dar nimeni nu poate confirma faptul că semnarea unui acord este iminentă”, a adăugat el.

Condițiile impuse de SUA

Administrația Trump anunță că blocada SUA va rămâne în vigoare „până când se va ajunge la un acord, se va certifica și se va semna”.

Marco Rubio a declarat că Israelul va avea întotdeauna dreptul să se apere, indiferent de orice acord dintre SUA și Iran.

„Israelul are întotdeauna dreptul să se apere. Fiecare țară din lume are acest drept. Așadar, dacă Hezbollah și Iran se pregătește să lanseze rachete, Israelul are dreptul să riposteze”, a spus Rubio reporterilor .

Secretarul de Stat se află în prezent într-o vizită în India, în New Delhi.

Prețurile la petrol scad

Prețurile la carburanți au scăzut luni, pe piețele din Asia, pe fondul negocierilor dintre SUA și Iran.

Prețul țițeiului rent din Marea Nordului a scăzut cu 4,25%, la 99,14 dolari pe baril. Prețul țițeiului West Texas Intermediate a scăzut cu 4,55%, la 92,20 de dolari pe baril.

