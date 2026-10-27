Un bărbat în vârstă de 94 de ani, pe nume Israel Kreis, a decedat în drum spre întoarcere acasă după ce și-a exprimat votul.

Fiica sa, Shirley, a relatat pentru Ynet că tatăl ei, un rezident din Ramat Gan la vârstă înaintată, a insistat să meargă la cea mai apropiată secție de votare.

„Tata își dorea foarte mult să-l duc să voteze cu Eisenkot”, a spus fiica bărbatului decedat.

A vrut să voteze cu Yashar, partidul condus de adversarul lui Netanyahu

Israel Kreis a insistat să-l voteze pe liderul partidului Yashar, fostul general Gadi Eisenkot, cel mai înverșunat adversar al lui Netanyahu și candidatul opozant cu cele mai mari șanse să devină următorul prim-ministru al Israelului, potrivit The Times of Israel.

„L-am luat cu mașina să voteze, și în drum spre întoarcere, cum a ieșit din mașină, s-a prăbușit și a murit la intrarea în clădire”, a relatat fiica defunctului, potrivit Israel Hayom.

Voluntarii au intervenit, dar bărbatul a fost declarat mort

Voluntari ai ZAKA (o organizație evreiască ortodoxă de intervenție în situații de urgență), chemați la fața locului, s-au ocupat de trupul neînsuflețit și au oferit sprijin membrilor familiei.

„Este vorba despre un bărbat de 94 de ani care a ieșit împreună cu fiica sa pentru a vota la secția de votare, iar în drum spre casă, s-a prăbușit și a murit”, au declarat voluntarii de la ZAKA.

Fiica bărbatului decedat: Sunt mândră de el

Fiica bărbatului, aflată la fața locului, le-a mulțumit voluntarilor și a relatat ultimele clipe din viața tatălui său:

„Tata a ajuns acasă după ce și-a exercitat dreptul democratic de a vota la secția de votare, iar apoi, din păcate, s-a prăbușit și s-a stins din viață. Sunt mândră de el. Este un exemplu pentru noi toți”.

Trupul neînsuflețit a fost transportat cu o ambulanță ZAKA la cimitir, pentru a fi organizate funeraliile. Rata participării la alegerile parlamentare a ajuns la 44,9% până la ora 14:00 (ora Israelului).

Sursa Foto: Israel Hayom