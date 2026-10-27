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Prețul porumbului crește la Constanța. Cât se plătește pentru o tonă de cereale

Prețul porumbului crește la Constanța. Cât se plătește pentru o tonă de cereale
Porumb - Foto: Unsplash.com
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Prețul porumbului livrat în Portul Constanța a crescut la 226 de euro pe tonă, cu 2 euro peste nivelul anterior, potrivit cotațiilor din 26 octombrie, publicate de Agrointeligența. Astfel, porumbul se tranzacționează cu 10 euro pe tonă peste grâul furajer, în contextul unor evoluții diferite pe piețele internaționale de cereale.

La începutul săptămânii, cotațiile cerealelor la Constanța au recuperat ușor din pierderile înregistrate anterior. Evoluția vine însă într-un context extern marcat de scăderi la bursa Euronext de la Paris, unde grâul a pierdut peste 6 euro pe tonă.

Cât valorează cerealele la Constanța

Potrivit cotațiilor DAP Constanța pentru 26 octombrie, prețurile cerealelor și oleaginoaselor au fost următoarele:

  • Grâu de panificație: 233 euro/tonă, echivalentul a 1.244 lei;
  • Grâu furajer: 216 euro/tonă, respectiv 1.155 lei;
  • Porumb: 226 euro/tonă, respectiv 1.207 lei;
  • Orz furajer: 206 euro/tonă, respectiv 1.102 lei;
  • Floarea-soarelui: 478 euro/tonă, respectiv 2.556 lei;
  • Rapiță: 514 euro/tonă, respectiv 2.750 lei.

Cotațiile au fost calculate la un curs de 5,35 lei pentru un euro. Grâul de panificație, grâul furajer și orzul au câștigat câte un euro pe tonă, în timp ce floarea-soarelui a crescut cu 2 euro, iar rapița cu 5 euro.

Piața internațională rămâne sub presiune

La bursa Euronext, prețul grâului a scăzut pe fondul speranțelor privind reluarea exporturilor maritime ale Rusiei și Ucrainei și al ofertei globale ridicate. În același timp, recolta americană de porumb și posibilitatea creșterii stocurilor continuă să influențeze piața internațională.

În cazul oleaginoaselor, evoluția este diferită. Reducerea estimată a exporturilor canadiene de rapiță în sezonul 2026/2027 ar putea susține prețurile, în timp ce oferta mare de soia din Brazilia și Statele Unite menține presiunea asupra pieței.

România, tot mai solicitată pentru tranzitul cerealelor ucrainene

Transporturile feroviare de cereale și șroturi din Ucraina către România au crescut în octombrie. În primele 21 de zile ale lunii, media a ajuns la 74 de vagoane pe zi, cu 16,3 vagoane peste media zilnică din septembrie, potrivit datelor companiei feroviare ucrainene Ukrzaliznytsia, citate de Agrointeligența.

Creșterea tranzitului poate influența fluxurile comerciale din regiunea Mării Negre și concurența dintre cerealele ucrainene și cele românești pe piețele de export.

În paralel, Republica Moldova a exportat 318.300 de tone de porumb în primele nouă luni ale anului 2026, depășind deja cantitatea livrată pe tot parcursul anului trecut.

Evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde de oferta disponibilă, de cererea internațională și de costurile logistice, inclusiv de capacitatea de transport către porturile de export.

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