Ce a spus Călin Georgescu în ultimul cuvânt în fața judecătorului care l-a plasat sub control judiciar

În urmă cu o zi, Tribunalul București a motivat decizia de plasare sub control judiciar a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen. Dosarul va ajunge de urgență la Curtea de Apel București, care va analiza contestația depusă de DIICOT. În ultimul cuvânt în fața judecătorului care l-a plasat sub control judiciar, Călin Georgescu a susținut că este nevinovat și că nu ar avea motive să se sustragă, întrucât vrea să își dovedească nevinovăția.

Potrivit motivării, acesta a mai afirmat că suferă din cauza abuzurilor psihice la care ar fi fost supuși copiii săi și că are încredere în decizia instanței.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Inculpatul Georgescu Călin, având ultimul cuvânt, a arătat că este de acord cu concluziile apărătorului său ales, este nevinovat şi nu poate sta în faţa judecătorului acuzaţia de sustragere în condiţiile în care are interesul să îşi dovedească nevinovăţia. A mai arătat că suferă enorm pentru că au fost abuzaţi psihic copii săi şi are încredere în decizia care va fi dispusă astăzi”, se arată în motivare, potrivit unor surse judiciare.

În urmă cu o zi, Tribunalul București a decis eliberarea din arest a lui Călin Georgescu și plasarea sa sub control judiciar. Dosarul va fi trimis de urgență la Curtea de Apel București, care va judeca contestația DIICOT. Judecătorul Claudiu Coroană a motivat decizia de plasare sub control judiciar a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen.

Judecătorul Claudiu Coroană susține că nu există probe în dosarul deschis de DIICOT, după ce Călin Georgescu ar fi chemat un tehnician la vilă pentru a căuta dispozitive de ascultare. Magistratul afirmă în motivarea publicată marți că DIICOT nu ar avea probe în dosarul în care Călin Georgescu și tehnicianul au fost puși sub acuzare. Vezi AICI explicațiile judecătorului de la Tribunalul București.

Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, într-o afacere cu metale prețioase. Decizia privind măsura preventivă nu stabilește vinovăția acestuia.

Sursă foto: Mediafax Foto