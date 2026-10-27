Cătălin Drulă și Raluca Turcan, printre parlamentarii „extenuați” de sesiunea de toamnă. 23 de deputaţi de la toate partidele au cerut concediu de odihnă

După doar o săptămână de când Guvernul Niculescu a primit votul de încredere în Parlament, nu mai puțin de 23 de deputați, atât membri de partid, cât ți neafiliați, au simţit nevoia unui concediu de odihnă, mai ales că nu s-au putut bucura pe deplin nici de vacanţa parlamentară. Printre aceștia, se numără și Cătălin Drulă, Raluca Turcan sau Andrea Cîmpianu.

Iată lista celor 23 de deputați care au cerut concediu de odihnă după sesiunea parlamentară:

Dumitriţa Albu Corina Atanasiu Ana-Marcela Baş Răzvan-Olimpiu Cadar Andreea-Petronela Cîmpianu Ovidiu-Vasile Cîmpean Dumitru Coarnă Cătălin Drulă Iulian Marian Firczak Călin-Graţian Gal Graţiela Leocadia Gavrilescu George Gima Mirela-Florenţa Matichescu Andrei Molnar Radu-Marin Moisin Simona-Geanina Pistru-Popa George-Adrian Popa Ciprian-Doru Rigman Gigel Ştirbu Ştefan-Bucur Stoica Bogdan-Andrei Toader Raluca Turcan Dumitru Văduva

Conform Regulamentul Camerei Deputaților, deputații pot obține concedii plătite pentru rezolvarea unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul unei sesiuni parlamentare (maxim 16 zile pe an, având în vedere cele două sesiuni ordinare).

Până la 4 zile, concediul este aprobat de către președintele Camerei Deputaților, iar între 5 și 8 zile (per sesiune), concediul este aprobat de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.