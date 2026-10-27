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Cătălin Drulă și Raluca Turcan, printre parlamentarii „extenuați” de sesiunea de toamnă. 23 de deputaţi de la toate partidele au cerut concediu de odihnă

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Cătălin Drulă și Raluca Turcan, printre parlamentarii „extenuați” de sesiunea de toamnă. 23 de deputaţi de la toate partidele au cerut concediu de odihnă
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După doar o săptămână de când Guvernul Niculescu a primit votul de încredere în Parlament, nu mai puțin de 23 de deputați, atât membri de partid, cât ți neafiliați, au simţit nevoia unui concediu de odihnă, mai ales că nu s-au putut bucura pe deplin nici de vacanţa parlamentară. Printre aceștia, se numără și Cătălin Drulă, Raluca Turcan sau Andrea Cîmpianu.

Iată lista celor 23 de deputați care au cerut concediu de odihnă după sesiunea parlamentară:

  1. Dumitriţa Albu

  2. Corina Atanasiu

  3. Ana-Marcela Baş

  4. Răzvan-Olimpiu Cadar

  5. Andreea-Petronela Cîmpianu

  6. Ovidiu-Vasile Cîmpean

  7. Dumitru Coarnă

  8. Cătălin Drulă

  9. Iulian Marian Firczak

  10. Călin-Graţian Gal

  11. Graţiela Leocadia Gavrilescu

  12. George Gima

  13. Mirela-Florenţa Matichescu

  14. Andrei Molnar

  15. Radu-Marin Moisin

  16. Simona-Geanina Pistru-Popa

  17. George-Adrian Popa

  18. Ciprian-Doru Rigman

  19. Gigel Ştirbu

  20. Ştefan-Bucur Stoica

  21. Bogdan-Andrei Toader

  22. Raluca Turcan

  23. Dumitru Văduva

Conform Regulamentul Camerei Deputaților, deputații pot obține concedii plătite pentru rezolvarea unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul unei sesiuni parlamentare (maxim 16 zile pe an, având în vedere cele două sesiuni ordinare).

Până la 4 zile, concediul este aprobat de către președintele Camerei Deputaților, iar între 5 și 8 zile (per sesiune), concediul este aprobat de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

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