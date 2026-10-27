Cătălin Drulă și Raluca Turcan, printre parlamentarii „extenuați” de sesiunea de toamnă. 23 de deputaţi de la toate partidele au cerut concediu de odihnă

După doar o săptămână de când Guvernul Niculescu a primit votul de încredere în Parlament, nu mai puțin de 23 de deputați, atât membri de partid, cât ți neafiliați, au simţit nevoia unui concediu de odihnă, mai ales că nu s-au putut bucura pe deplin nici de vacanţa parlamentară. Printre aceștia, se numără și Cătălin Drulă, Raluca Turcan sau Andrea Cîmpianu.
Iată lista celor 23 de deputați care au cerut concediu de odihnă după sesiunea parlamentară:
Dumitriţa Albu
Corina Atanasiu
Ana-Marcela Baş
Răzvan-Olimpiu Cadar
Andreea-Petronela Cîmpianu
Ovidiu-Vasile Cîmpean
Dumitru Coarnă
Cătălin Drulă
Iulian Marian Firczak
Călin-Graţian Gal
Graţiela Leocadia Gavrilescu
George Gima
Mirela-Florenţa Matichescu
Andrei Molnar
Radu-Marin Moisin
Simona-Geanina Pistru-Popa
George-Adrian Popa
Ciprian-Doru Rigman
Gigel Ştirbu
Ştefan-Bucur Stoica
Bogdan-Andrei Toader
Raluca Turcan
Dumitru Văduva
Conform Regulamentul Camerei Deputaților, deputații pot obține concedii plătite pentru rezolvarea unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul unei sesiuni parlamentare (maxim 16 zile pe an, având în vedere cele două sesiuni ordinare).
Până la 4 zile, concediul este aprobat de către președintele Camerei Deputaților, iar între 5 și 8 zile (per sesiune), concediul este aprobat de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.