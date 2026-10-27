Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Rareș Bogdan a cerut schimbarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene, pe care o acuză că este vinovată pentru crizele și protestele din Europa. El susține și că tensiunile se vor adânci dacă nu se găsește o soluție ca ea să facă un pas în lateral. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

„Din punctul meu de vedere, păstrarea Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene va crea tensiuni din ce în ce mai mari. Ar trebui găsită o soluție diplomatico-managerială, prin care Ursula von der Leyen să facă un pas în lateral,pentru că în momentul ăsta este una dintre persoanele care generează aceste tensiuni la nivelul societății europene.”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea Ai Aflat.

Rareș Bogdan a explicat și cum rămâne Ursula von der Leyen la șefia Comisiei Europene și a susținut că există patru grupuri parlamentare care o mențin pe aceasta în funcție, inclusiv grupurile din care fac parte PSD, USR și europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

„Acest grup politic, din care ea provine, sprijinit și de al doilea grup politic, S&D, din care face parte PSD, Renew, din care face parte USR, respectiv Verzii, unde nu îl avem decât pe domnul Ștefănuță. Aceste patru forțe politice sunt cele care o susțin pe doamna Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene”, susține europarlamentarul.

Ursula von der Leyen ar trebui schimbată din cauza politicilor pe care le-a susținut, dar mai ales din cauza politicii Green Deal, care ar fi distrus o bună parte din industria europeană, dar și pe cea românească.

„Ursula von der Leyen este paratrăznetul sau simbolul suprem al unui Green Deal, care a pus în genunchi o bună parte din industria europeană și a creat probleme uriașe industriei românești”, a explicat Rareș Bogdan.