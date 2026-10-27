Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că a dinamitat relația cu SUA: ”A blocat toate investițiile americane”

Invitat la emisiunea ”Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Rareș Bogdan l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan că a întârziat și blocat mai multe proiecte de investiții americane în România și că nu a făcut suficiente demersuri pentru consolidarea relației economice cu Statele Unite. Europarlamentarul a criticat și modul în care Guvernul folosește fondurile europene din programul SAFE pentru achiziții militare.

Rareș Bogdan: Bolojan nu a înțeles rolul investițiilor în economie

Europarlamentarul PNL l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu a făcut suficient pentru atragerea investițiilor americane și a enumerat mai multe proiecte despre care afirmă că stagnează.

„Dar ce face Ilie Bolojan? Blochează toate investițiile americane: avem așa: proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni stagnează, proiectul nuclear de la Cernavodă a fost întârziat și stagnează, Coridorul Vertical de gaze așteaptă o poziție oficială din partea României, stagnează. Proiectul Six Hours, care înseamnă o investiție de 840 de milioane de dolari în fabricile de la Sadu, stagnează”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a susținut că fostul premier ar fi trebuit să facă mai multe demersuri diplomatice și economice pentru dezvoltarea relațiilor cu SUA. Întrebat dacă întârzierile ar fi fost premeditate, europarlamentarul a răspuns: „Eu cred că da”.

„În momentul în care ești premierul României un an și cinci luni și tu nu încerci măcar să treci oceanul pentru a sta de vorbă…”, a afirmat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan a făcut o comparație cu Polonia. Ce spune despre banii din programul SAFE

Un alt reproș vizează modul în care România folosește fondurile din programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare. Rareș Bogdan a comparat situația României cu cea a Poloniei, susținând că autoritățile de la Varșovia au pus un accent mai mare pe producția internă și pe implicarea companiilor naționale.

„Polonia, 41 de miliarde, bani din SAFE, 88% din bani atrași, 82% cu producție pe teritoriul Poloniei, deci se poate. România, 16 miliarde în SAFE, atrași 7 miliarde, 500 de milioane, companii românești”, a declarat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a făcut referire și la contractul cu Rheinmetall, pe care l-a descris drept cel mai mare din istoria companiei, dar a criticat decizia de a folosi bani publici pentru achiziția unui șantier naval.

„128 de milioane din banii pe care tu îi dai ca stat român, pe care plătești dobândă, îi dai ca să îți cumpere un șantier naval, al doilea ca importanță din România, care are valoare strategică uriașă în această parte a lumii, pe două conflicte majore, în Orientul Mijlociu și în Ucraina, care se întâmplă în timp real”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a criticat și achiziția de tancuri prin programul SAFE și a argumentat că România ar trebui să urmărească dezvoltarea producției de armament pe teritoriul național, în parteneriat cu firme private românești.

„Nu obligi, cum au obligat polonezii, 88%, să se construiască pe teritoriul național, cu parteneriat cu parteneri privați români, ci o parte din ei faci import, cum e cazul tancurilor”, a spus europarlamentarul.

„Într-o epocă în care, repet, noi nu mai suntem într-un război în care tancul să fie principala armă”, a adăugat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan spune că l-a confruntat pe Bolojan în ședințele PNL

Întrebat dacă a discutat direct cu Ilie Bolojan despre aceste probleme, europarlamentarul a susținut că a ridicat în repetate rânduri subiectele în ședințele conducerii PNL, alături de alți colegi de partid.

„Eu l-am confruntat până m-au dat afară din Biroul Permanent. Eu am fost unul dintre cei care probabil în timpul ședințelor îi dădeam dureri de cap și puneam aceste probleme, foarte civilizat, cu argumente”, a declarat Rareș Bogdan.

„Și eu, și Florin Cîțu, și Vestea, și Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, suntem mulți și oamenii ăștia se ridicau și spuneau: «Dom’ne, de ce nu începi?»”, a mai spus europarlamentarul PNL.