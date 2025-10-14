Val de comentarii negative la postarea lui Nicușor Dan. Românii, revoltați de propunerea președintelui ca SRI să intervină în combaterea corupției

Propunerea președintelui Nicușor Dan privind implicarea Serviciului Român de Informații în lupta împotriva corupției a provocat un val de reacții negative pe rețelele sociale. După ce șeful statului a revenit marți dimineața cu un mesaj pe X, postarea acestuia a fost rapid inundată de comentarii negative, majoritatea catalogând propunerea lui Nicușor Dan drept o ipocrizie.

Peste 130 de comentarii s-au adunat în primele trei ore la postarea în care șeful statului a distribuit un fragment din interviul de la Pro TV, în care afirmă că „vrea ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații”.

Comentariile internauților au oscilat între ironie și indignare, unii precizând că ideea reîntoarcerii SRI în lupta anticorupție amintește de perioada „binomului SRI-DNA”.

Majoritatea comentariilor au fost negative:

„Hai sa începem cu tine, cine ți-a finanțat campania și unde sunt banii încasați? Cum ai dat tu avize de construcție în București? Aș mai avea multe întrebări.”

„Pai, SRI ar trebui să înceapă cu tine, domnule Nicușor Dan, alias Plicușor Dan.”

„Nu mai avem încredere nici măcar în SRI. Ar trebui arestați toți de la putere, în frunte cu tine, și ei să-și pună cătușele, că s-au făcut că plouă.”

„SRI este plătit din bani publici pentru cu totul altceva – alte activități! Dacă ei se vor ocupa de corupție (avem multe instituții deja), atunci veți reuși să-l înlocuiți pe Coldea cu alții dornici de taxă pe activitate…”

„Cum să devină această problemă o preocupare a SRI-ului, când acestă instituție este cel mai bun exemplu de corupție în România.”

„Depinde dacă aveți viziunea necesară să înțelegeți de unde vine corupția: de la puterea mult prea mare a statului în societate! Micșorați rolul său în viața noastră de zi cu zi și, automat, scade și corupția! Eliminați și reglementările și va fi mult mai greu pentru corupți!”

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

„Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte teme, în interviul pe care l-am acordat jurnalistului Cristian Leonte de la Pro TV. Link aici”, se arată în postarările de marți ale președintelui României.

Șeful statului a declarat luni că mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen trebuie să fie absolut constituționale.

„Sunt două schimbări majore. Unu: că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a doua, pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații: atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului. Toată discuția pe care am avut-o în spațiul public. Pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Serviciile de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a spus Dan într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

În opinia șefului statului, rolul SRI este să producă informații cât mai consistente, astfel încât, din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să „nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”.

„În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI doar pe un mandat de siguranță națională, pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie, de asemenea, dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a explicat președintele.

